Rușinea de 9,13 km a României. Încă 4 ani pentru cel mai întârziat segment de autostrada

“Au fost depuse 6 oferte pentru Proiectarea şi Execuţia lucrărilor pentru Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj -Deva (secţiunile E şi D), cu o lungime de 9,13 km. În cadrul acestui contract, câştigătorul va construi inclusiv 2,13 km de tunel forat compus din două galerii unidirecţionale”, a scris ministrul pe reţeaua de socializare.

Pentru acest proiect, cu o valoare maximă estimată de 2,593 miliarde lei (fără TVA), au depus oferte proiectanţi şi constructori din România, Grecia şi Turcia, a precizat Grindeanu.

Contractul- finanţat prin PNRR- prevede termene de maximum 11 luni pentru proiectare şi de 34 de luni pentru execuţie.

Conform unui comunicat al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ofertele au fost depuse de: Asocierea SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL – SC SA & PE Construct SRL – Euro-Asfalt d.o.o; Aktor Societatea Tehnică Anonimă (Aktor SA); Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS; Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS – Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi AŞ; Mapa Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi; Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret AS.

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Valoarea estimată a contractului este între 2,283 milioane lei şi 2,593 milioane Lei fără TVA.

