Trăim un paradox. Nu, o mizerie

Doi barbati. Amandoi, la coada la retete compensate. In ziua in care nu se stia sigur daca "softul functioneaza". Cum bine stiti, se mai blocheaza din cand in cand, in cinstea milioanelor euro bagate in el. Umiliti amandoi de perspectiva de a fi intorsi din drum pentru ziua cand masinaria statului va merge. Ai zice ca amandoi furiosi pe astia care incheie contracte paguboase pe banii tuturor , deci si ai lor. Nu. Oamenii aparau tabara de care se legasera politic. Unul era cu PSD. Altul cu PNL. Deci, la coada umilintei, doi romani faceau politica. Unul il plangea pe Dragnea si felul in care el este hartuit de procurorii lui Kovesi, altul ii sufla in panze lui Orban pentru plangerea penala facuta premierului. Cel care il apara pe Dragnea avea pensie de 900 de lei, celalalt, de 1000 de lei. Pandeau reducerile. Faceau economie la curent si apa. Mergeau la bai cand reuseau sa prinda un bilet prin Casa de pensii si aveau rate la CAR ul pensionarilor. Ceva le prisosea.

Multimea cuvintelor cu care fiecare incerca sa justifice lupta de la Bucuresti. I-am ascultat: avocati excelenti, daca i-ai fi vazut la bara, cu genti scumpe si asistenti multi. Erau rupti de saracie si la coada la viata cu portia si doar daca vor unii. Dar era ca si cum coada nu era a lor, ca si cum viata in joc nu era a lor. Ce se intampla cu noi de ne-am imbolnavit in halul asta. De nu mai vedem ce ni se intampla si daca vedem gasim vinovati pe oricine in afara de cei care au condus si conduc tara. Unde e spriritul de natie unita in fata unor golanii strigatoare la cer? Cum de niste oameni care au construit tara asta au ajuns sa tina partea unor putred de bogati, indiferenti la suferinta lor. Sa fie parte din batalia asta care n-are legatura cu ei si nu e despre viata lor? Nu stiu, dar asta este situatia!



Si ea este speculata la maximum de liderii politici. L-am vazut pe Dragnea cum plange ca-l termina sistemul. De a ajuns romanul de la coada vietii, care nu va trai niciodata la fel de bine ca seful PSD si ai caror copii nu vor avea niciodata privilegiile celor din neamul pesedistului, sa calculeze justetea anilor de puscarie din dosarul angajarilor la Directia copilului. Daca sa ramana sau nu Dragnea fara bani. Daca al lui partid mai are vreun lider de schimb sa nu cumva sa moara PSD. Ca, vai, ce abuzuri i se intampla sefului PSD! Ca asta e tara?! Bine, mai romani, vin eu si va intreb: dar asta e tara, cea in care nu se construieste nimic de atatia ani, cea in care puterea schelalaie ca e abuzata si face alba neagra cu niste legi pe care le asuma 24 de ore, apoi revine asupra lor, cea in care analfabetii sunt propulsati in functii de conducere si oamenii cu carte umiliti? Cum Dumnezeu de astia ne fura cu totul, de atatia ani, si noi stam si le plangem de mila cand, la un moment dat deconteaza urmare a unor reglari de conturi intre ei?



Ma mir si ma rog sa iesim din marasmul asta in care ne-au bagat premeditat, ca la un moment dat sa se foloseasca de lacrimile noastre si de vrajba dintre noi, ca sa se agate de putere. Din nou.