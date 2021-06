Un fake uriaș la baza incidentului grav Rusia - NATO din Marea Neagră?

Acest fals cu efecte extrem de grave ar putea avea două explicatii :

1. Fake realizat cu intenție de elemente rusești, pentru a justifica o actiune agresivă și anunțul Ministerului Rus al Apararii privind focurile executate asupra navei NATO. Aceasta operatiune ar putea sa fie parte a combinatiei razboi hibrid + razboi clasic folosit de Rusia masiv impotriva Occidentului dupa 2014, cand a avut loc anexarea ilegala a Crimeei. Falsul promovat genera ideea periculoasa ca navele NATO se indreapta direct spre sediul Flotei Ruse la Marea Neagra (vezi harta USNI).

Un lucru e cert : falsul de acum 2 zile a folosit perfect Rusiei in mentionarea intr-un comunicat oficial al faptului ca a lansat focuri de avertisment si bombe in directia HMS Defender. Marina Regala Britanica dezminte ca s-au lansat astfel de focuri, dar povestea circula deja masiv in toata media internationala. Iar efectul s-a produs : Rusia trece drept aparatoarea cu arma in mana a cuceririi sale recente de la Ucraina, peninsula Crimeea. Si da semnalul ca va face la fel cu orice teritoriu pe care-l controleaza militar pe teritoriu altui stat

2. O greseala grosolana bazata pe echipamente vechi, operator aflat sub influenta bauturilor alcoolice sau o defectiune tehnica de moment. Toate acestea sunt elemente pur teoretice, greu de crezut.

Continuarea, pe radu-tudor.ro.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal