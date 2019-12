Un ministru român a fost agent al Moscovei. Asasinatul comandat

SRI scrie pe pagina sa de Facebook :

În urmă cu aproape 30 de ani, șapte luptători antiteroriști au fost uciși în misiune în București. Memoria lor este vie, moștenirea lor este dusă mai departe peste generații.

#InMemoriam

Comentariul SRI merita cateva remarci :

Cea mai mare diversiune din timpul evenimentelor de acum 30 de ani a fost transformarea luptatorilor antiteroristi in teroristi peste noapte.

Miza?

Uciderea colonelului Gheorghe Trosca, cel care participase la instrumentarea dosarului de agent GRU al generalului Nicolae Militaru.

Acesta devenise ministru al apararii in decembrie 1989. Agentul GRU Militaru a cerut in mod expres ca o echipa USLA sa vina la sediul MApN din Drumul Taberei, cerand ca col. Gheorghe Trosca sa fie intr-unul din ABI-uri.

Tot Militaru a fost acela care a ordonat foc asupra coloanei pe care tot el o chemase. Asa au fost ucisi luptatorii antiteroristi, ale caror cadavre au fost profanate intr-un acces oribil de neanderthalianism romanesc.

In memoria acelor eroi, in fiecare an, la 24 decembrie, este marcata Ziua Luptatorului Antiterorist.

In timpul presedintiei sale, Traian Basescu le-a retras prin semnatura proprie titlul de Erou al Revolutiei luptatorilor antiteroristi ucisi.

Ucis a doua oara de KGB