Uniunea Europeană trece la încărcătorul unic: ce se schimbă pentru utilizatori și producători

Dispozitivele electronice folosite zilnic – de la telefoane și laptopuri la routere și monitoare – vor fi mai eficiente energetic, mai ușor de utilizat și mai puțin dăunătoare pentru mediu, în urma adoptării, luni, de către Comisia Europeană, a noilor cerințe privind proiectarea ecologică a surselor externe de alimentare (EPS-uri), informează Executivul comunitar într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Inițiativa face parte din strategia Uniunii Europene de a implementa un încărcător comun pentru toate dispozitivele electronice.

"Existenţa unor încărcătoare comune pentru telefoanele noastre inteligente, laptopurile şi alte dispozitive pe care le folosim zilnic este o mişcare inteligentă care pune consumatorii pe primul loc, reducând în acelaşi timp deşeurile energetice şi emisiile. Schimbarea practică pe care o introducem astăzi cu privire la sursele externe de alimentare va ajuta europenii să economisească bani şi, în acelaşi timp, va reduce impactul nostru asupra mediului, dovedind că inovarea poate stimula atât progresul, cât şi responsabilitatea", a declarat comisarul pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen.

Noile norme stabilesc standardele europene pentru eficiență energetică și interoperabilitate, inclusiv introducerea porturilor USB-C obligatorii pentru toate încărcătoarele USB. Ele se aplică dispozitivelor precum laptopurile, telefoanele inteligente, routerele fără fir și monitoarele de calculator.

Se estimează că modificările vor aduce economii de energie de aproximativ 3% pe durata ciclului de viață al surselor externe de alimentare până în 2035, reducând totodată emisiile de gaze cu efect de seră cu 9% și emisiile de poluanți cu 13%. Pentru consumatori, impactul direct ar putea însemna economii de aproximativ 100 de milioane de euro anual.

În plus, va fi introdus un nou „logo al încărcătorului comun al UE”, menit să ajute cumpărătorii să identifice dispozitivele compatibile și să aleagă în cunoștință de cauză.

Această măsură continuă demersurile europene de standardizare a porturilor și tehnologiilor de încărcare, inițiate prin Directiva revizuită privind echipamentele radio. Noile norme vor intra în vigoare până la sfârșitul anului 2028, oferind producătorilor un termen de trei ani pentru a se conforma noilor cerințe.