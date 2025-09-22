Achiziție de prestigiu pentru PUSL: Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu”, va conduce filiala Arad

Ramona Lile. Sursa foto: PUSL

Partidul Umanist Social Liberal face un pas important în consolidarea echipei sale prin cooptarea prof. univ. dr. Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad timp de peste un deceniu. Aceasta va prelua conducerea filialei județene PUSL Arad.

Ramona Lile este o personalitate recunoscută pentru profesionalismul și performanțele sale în mediul academic. În perioada mandatului său, UAV a atras finanțări de peste 1,2 milioane de lei prin Fondul de Dezvoltare Instituțională și s-a remarcat prin parteneriate Erasmus+ și colaborări internaționale cu universități de prestigiu. Totodată, este autoarea a peste 90 de lucrări științifice și un promotor constant al excelenței în educație.

„Intrarea Ramonei Lile în PUSL este o mare reușită pentru partidul nostru. Avem alături de noi un lider autentic, respectat și cu o carieră solidă, care va aduce un plus de credibilitate și forță politică filialei Arad. Este dovada că PUSL devine o opțiune serioasă pentru profesioniștii care doresc să se implice în viața publică”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Prin acest pas, PUSL Arad își propune să dezvolte proiecte concrete pentru comunitate, punând în prim-plan educația, inovația și valorile umaniste.