Afred Simonis: „Susţin un candidat PNL-USR la Primăria Timişoara dacă provine din PNL”

Alfred Simonis. Foto: Hepta

Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat, vineri, că este deschis să susţină un candidat comun propus de PNL-USR, cu condiţia ca acesta să fie din PNL, dacă se vor organiza alegeri parţiale pentru funcţia de primar al municipiului Timişoara, rămasă vacantă după ce Dominic Fritz şi-a pierdut mandatul.

Simonis a subliniat că există o presiune a liderului PNL Arad, Gheorghe Falcă, asupra liberalilor timişeni.

"Ştim cu toţii că este un adevărat desant la adresa PNL Timiş pentru a accepta propunerile USR, care sunt: 'daţi-ne nouă tot, iar voi să ne votaţi!'. Ştiu că există un asediu din partea preşedintelui PNL Arad, Gheorghe Falcă, să accepte aceste condiţii fără niciun avantaj politic pentru PNL Timiş, O capitulare în faţa USR, pentru că domnia sa vrea să salveze situaţia politică de la Arad. În Arad, PNL să ia totul, iar USR să ia Primăria Municipiului Timişoara. Face acest lucru de mult timp, să tranzacţioneze Timişoara în interesele sale, inclusiv PNL Timiş. Nu e treaba mea, dar avem totuşi un protocol politic şi administrativ de colaborare cu PNL la nivelul judeţului Timiş, pe care dorim să-l menţinem, aşa cum l-am negociat în 2024 (...)", a detaliat Alfred Simonis, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele PSD Timiş a reamintit că oferta sa este de a susţine un candidat PNL Timiş la alegerile parţiale, indiferent de conducerea de la Bucureşti a liberalilor.

"Sunt dispus să merg chiar mai departe şi dacă toată lumea doreşte ca PNL şi USR să fie în alianţă (pentru Primărie Timişoara, n.r.), să fim şi noi (PSD, n.r.) şi sunt dispus să susţin şi eu candidatul USR şi PNL la alegerile parţiale la Primăria Timişoarei, dar să fie din PNL. Dacă tot se doreşte o alianţă şi se doreşte îngenuncherea unui adversar politic (PNL, n.r.), cred că e o propunere mai bună ca oricare alta. Să nu ne mai certăm (...)", a explicat Alfred Simonis.

El a mai punctat şi că PSD poate veni şi cu un candidat propriu, excluzând categoric varianta ca el să fie candidatul.