În atenția echipelor de campanie ale candidaților la alegerile din 7 decembrie

Echipele de campanie ale candidaților care participă la alegerile locale parțiale programate pentru data de 7 decembrie 2025 sunt informate că solicitările pentru acordarea de timpi de antenă la Antena 3 CNN trebuie transmise pe adresa de e-mail [email protected].
Termenul-limită pentru depunerea acestor solicitări este 17 noiembrie 2025, conform comunicatului oficial transmis de postul de televiziune.
Reprezentanții candidaților sunt rugați să respecte această dată pentru a beneficia de spațiul de promovare electorală alocat.