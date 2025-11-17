În atenția echipelor de campanie ale candidaților la alegerile din 7 decembrie

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt pe 7 decembrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Echipele de campanie ale candidaților care participă la alegerile locale parțiale programate pentru data de 7 decembrie 2025 sunt informate că solicitările pentru acordarea de timpi de antenă la Antena 3 CNN trebuie transmise pe adresa de e-mail [email protected].

Termenul-limită pentru depunerea acestor solicitări este 17 noiembrie 2025, conform comunicatului oficial transmis de postul de televiziune.

Reprezentanții candidaților sunt rugați să respecte această dată pentru a beneficia de spațiul de promovare electorală alocat.