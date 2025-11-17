Antena 3 CNN Politică Alegeri locale În atenția echipelor de campanie ale candidaților la alegerile din 7 decembrie

În atenția echipelor de campanie ale candidaților la alegerile din 7 decembrie

Georgiana Adam
<1 minut de citit Publicat la 11:00 17 Noi 2025 Modificat la 11:01 17 Noi 2025
alegeri urna vot sectie votare
Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt pe 7 decembrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Echipele de campanie ale candidaților care participă la alegerile locale parțiale programate pentru data de 7 decembrie 2025 sunt informate că solicitările pentru acordarea de timpi de antenă la Antena 3 CNN trebuie transmise pe adresa de e-mail [email protected].

Termenul-limită pentru depunerea acestor solicitări este 17 noiembrie 2025, conform comunicatului oficial transmis de postul de televiziune. 

Reprezentanții candidaților sunt rugați să respecte această dată pentru a beneficia de spațiul de promovare electorală alocat.

×
Etichete: alegeri primăria generală București 2025 alegeri Antena 3 CNN

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Alegeri locale
» Citește mai multe din Alegeri locale
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close