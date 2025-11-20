Liviu Negoiță îl susține pe Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei

3 minute de citit Publicat la 13:47 20 Noi 2025 Modificat la 15:03 20 Noi 2025

Liviu Negoiță îl susține pe Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Liviu Negoiță, fostul candidat PUSL la Primăria Capitalei, a anunțat joi că îl susține în cursa electorală pe candidatul PSD, Daniel Băluță.

Săptămâna trecută, Negoiță a comunicat că nu își mai depune dosarul de candidat, acuzând "abuzurile care afectează alegerile parțiale din București".

În trecut, Negoiță a câștigat Primăria Sectorului 3, pe care a condus-o în perioada 2004 - 2012.

"Îi îndemn pe cetățenii care m-au votat să-l voteze pe Daniel Băluță. Bucureștiul, dincolo de fonduri, de strategii, de proiecte după cinci ani de 'guvernare locală Nicușor Dan', are nevoie mai mult ca oricând de seriozitate.

Daniel Baluță este un om serios, este un om care a demonstrat la Sectorul 4 că atunci când spune un lucru, îl face.

Noi, în București, am suferit și am tremurat timp de cinci ani de zile, și la propriu și la figurat, prin casele noastre, amenințați de fostul primar general Nicușor Dan că ne vor mânca rechinii imobiliari.

Liviu Negoiță: Noi am suferit de frig în case, amenințați de Nicușor Dan că ne mănâncă rechinii imobiliari

Nu poți să abandonezi Bucureștiul de frica rechinilor imobiliari și să trăim în condiții absolut de neacceptat, fie că vorbim de trafic, de poluare, de parcuri, de tot ceea ce înseamnă un trai civilizat în Capitală.

I-am urmărit campania domnului Băluță și, pe lângă cuvintele cheie pe care dumneavoastră le aveți in prezentarea mesajului, m-aș opri foarte scurt la un cuvânt la fel de important: infrastructura.

Imaginați-vă ca noi suntem obligați sa trăim în București cu o infrastructură care, în mare parte, se situează la nivel lui 1989, numai că avem un milion de mașini, de autoturisme, pe zi în București (...)

Eu vă doresc succes, aveți tot sprijinul nostru, aveți sprijinul meu personal ca fost primar într-un sector important din Capitală, așa că urmează să vă primiți votul și să conduceți acest oraș în rândul capitalelor civilizate din Europa", a spus joi Negoiță, care a susținut declarația alături de candidatul PSD.

Daniel Băluță: De-a lungul timpului, PUSL a fost alături de mine, la Sectorul 4 și acum, la Primăria Generală

"Este o reală plăcere să fiu astăzi aici, lângă prietenii mei. Spun lucrul acesta pentru că de-a lungul timpului, la fiecare alegeri, cel puțin la Sectorul 4 - și acum la Primăria Municipiului București - PUSL a fost alături de mine. De ce?

Pentru că a avut încredere în proiectele pe care le-am făcut (...) Eu m-am caracterizat drept 'cel mai de dreapta primar de stânga'.

Spun asta pentru că am încercat, în tot ceea ce am făcut, să găsesc un echilibru între ceea ce înseamnă sprijinul mediului antreprenorial, fie că vorbim de mari companii, fie ca vorbim de micii antreprenori, fie că vorbim de freelanceri, pe de o parte, și problematica socială deosebită pe care o are astăzi Bucureștiul, de cealaltă parte.

Asta, pentru că și Partidul Social Democrat și PUSL au un obiectiv extrem de important: să-i ajutăm pe oameni. Pe noi ne interesează oamenii în mod deosebit.

Daniel Băluță: Vrem ca Bucureștiul să fie până în 2032 una dintre capitalele europene cu cea mai mare calitate a vieții

Scopul pe care împreună îl avem este acela ca până în anul 2032, Bucureștiul să fie una dintre capitalele europene cu cea mai mare calitate a vieții și să înregistrăm o scădere a costului vieții din București, pentru că țesătura socială a Bucureștiului este una diversă. Avem categorii sociale alături de care trebuie să fim.

Și ăsta este un lucru pe care, împreună cu consilierii generali ai USL, îl vom face de îndată. Mai mult decât atât, infrastructura joacă un rol extrem de important în ceea ce ne-am propus.

Avem de gând ca împreună să lucrăm pe infrastructura rutieră și expertiza domnului primar Negoiță este extrem de importantă (...) pentru că experiența de viață trebuie să o valorificăm în interesul oamenilor (...)

Suntem oameni decenți, orientați către rezolvarea problemelor, mai puțin către ceartă, mai puțin către haos și mai puțin către scandal.

Credem că doar într-o formulă de genul acesta putem să poziționăm Bucureștiul acolo unde trebuie să fie, având ca orizont anul 2032", a afirmat, la rândul său, Daniel Băluță, candidatul PSD.