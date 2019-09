Alexandru Cumpănașu, declarație de avere fabuloasă: peste 350.000 de euro pe an venituri împreună cu soția. Joburi fără număr, case mai multe ca ale lui Iohannis

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul independent la președinție Alexandru Cumpănașu are o avere impresionantă, potrivit declarației depuse la Biroul Electoral Central. O avere ce a apărut în conturile familiei Cumpănașu mai ales în ultimii cinci ani.



Potrivit documentului, Cumpănașu are de trei terenuri și îl întrece copios pe președintele Klaus Iohannis la numărul de imobile. Cumpănașu deține împreună cu soția: patru apartamente cumpărate între 2013 și 2017, respectiv trei case achiziționate în perioada 2014-2017.



În același timp, unchiul Alexandrei Măceșanu, tânăra omorătă de Gheorghe Dincă, în Caracal, mai are în conturi 260 000 de lei și 17 000 de euro, în timp ce în garaj se află două mașini: un Subaru din 2008 și un Mercedes cumpărat firește, în 2018. Cumpănașu și-a împrumutat și propriul ong - Asociația pentru Implementarea Democrației cu modesta sumă de 150.000 de lei, adică peste 30.000 de euro.



Alexandru Cumpănașu are și datorii însă: 300.000 de euro datorați unei persoane private și 170.000 de lei, unei bănci.



Atunci când vine vorba de locuri de muncă, familia Cumpănașu e de-a dreptul ubicuă. Alexandru Cumpănașu are, potrivit declarației de avere, nu mai puțin de patru locuri de muncă, de unde ia salarii în valoare de peste 212.000 de lei pe an, în timp ce doamna Cumpănașu îl întrece: are cinci locuri de unde ia salarii în valoare de circa 260.000 de lei pe an. Adică împreună, în jur de 100.000 de euro.



Numai că veniturile familiei Cumpănașu nu se opresc aici. Asociația pentru Implementarea Democrației - adică ong-ul condus de prezidențiabilul independent - se dovește a fi o adevărată mină de aur pentru familie: 580.000 de lei - drepturi de autor pentru Alexandru Cumpănașu, 310.000 de lei pentru Simona Gabriela Cumpănașu. Împreună: aproape 900.000 de lei, deci vreo 200.000 de euro pe an.

Și lista continuă: alte 47.000 de lei - drepturi de autor, 187.000 de lei - prestări servicii, în dreptul lui Alexandru Cumpănașu, 24.000 de lei - prestări servicii, soția.



Doamna Cumpănașu mai aduce acasă o altă sută de mii de lei din două contracte de închiriere.



Groso modo: vreo 360.000 de euro pe an pentru familia Cumpănașu, adică o medie lunară de peste 30.000 de euro pe lună.





De unde a primit salariu Cumpănașu



Potrivit documentului de pe site-ul BEC, Alexandru Cumpănașu a primit salarii de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Romaqua Group Borsec - producătorul apei minerale Borsec, Asociația de Acreditare din România - o organizație neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic ce funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei și de la UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii și Inovării, o institutie aflată în subordonarea Ministerului Educației Naționale.



Precizările SNSPA



SNSPA a ieșit în spațiul public cu precizări pe tema "salariului" primit de Cumpănașu de la instituția de învățământ.



"Având în vedere discuţiile din spaţiul public referitoare la activitatea desfășurată de Alexandru Cumpănașu la SNSPA, facem următoarele precizări:

Alexandru Cumpănașu nu a fost cadru didactic titular și nici profesor asociat al SNSPA. Veniturile menționate în declarația de avere au fost obținute de Alexandru Cumpănașu în calitate de expert în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SIPOCA 9), implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice, în parteneriat cu SNSPA. În cadrul acestui proiect, și-au desfășurat activitatea aproximativ 180 de experți", se arată în precizările publicate de SNSPA.



Controversele din jurul lui Cumpănașu



Alexandru Cumpănașu a reapărut în spațiul public odată cu crimele oribile de la Caracal. Nepoata sa, Alexandra Măceșanu, a fost una dintre victimele lui Gheorghe Dincă, iar Cumpănașu a apărut peste tot ca reprezent al familiei acesteia. Inițial a anunțat că nu va candida la alegerile prezidențiale, pentru ca după nicio o lună, să se răzgândească.



De-a lungul timpului, presa a scris despre contractele pe care ong-ul său le-a avut cu diverse instituții ale statului. Mai mult, cele mai recente controverse au vizat studiile liceale și universitare ale lui Cumpănașu. Acesta și-a publicat miercuri diploma de bacalaureat, dar nu și pe cea de facultate.

Declarația de avere a lui Alexandru Cumpănașu poate fi consultată AICI.