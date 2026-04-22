Alexandru Nazare: Avem nevoie de echilibru şi de un guvern care îşi asumă obiectivele stabilite. Bolojan este garantul stabilităţii

România are nevoie de echilibru şi de un guvern care îşi asumă în mod serios obiectivele stabilite, iar premierul Ilie Bolojan este garantul stabilităţii şi rigurozităţii în continuarea programului asumat, a scris ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, nozează Agerpres.

"În acest mandat, România a făcut paşi rapizi pentru a aduce mai multă transparenţă şi disciplină în gestionarea resurselor publice. Guvernul condus de Ilie Bolojan este primul, după mult timp, în care instituţiile fiscale - ANAF şi Vama - asigură, în sfârşit, respectarea regulilor şi corectarea disfuncţionalităţilor.

Nu este un proces simplu, dar este unul necesar şi face parte din angajamentele asumate atât prin programul de guvernare, cât şi în relaţia cu partenerii internaţionali. Am reuşit să punem ordine în finanţele publice, iar acest efort trebuie continuat cu consecvenţă. Avem nevoie de echilibru şi de un guvern care îşi asumă în mod serios obiectivele stabilite - iar premierul Ilie Bolojan este garantul stabilităţii şi rigurozităţii în continuarea programului asumat", a afirmat Alexandru Nazare.

El a menţionat că România are în continuare un deficit uriaş de corectat şi se află într-un echilibru economic fragil, în paralel nefiind imună la turbulenţele de pe plan extern.

"Costurile de finanţare au început deja să crească, iar toate acestea afectează în primul rând românii. De aceea, responsabilitatea tuturor şi deciziile înţelepte trebuie să primeze în aceste zile, deasupra oricăror interese de partid. Am încredere că vom reuşi să identificăm, cu echilibru şi maturitate, soluţiile care să pună stabilitatea şi traiectoria de dezvoltare a României pe primul loc", a mai arătat Alexandru Nazare.