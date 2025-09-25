Alexandru Nazare: „La rectificare acoperim integral toate nevoile esențiale: pensii, salarii, asistenţă socială”

Ministrul Finanțelor a apreciat că la sfârșitul anului 2026 vom ajunge la un deficit în jurul cifrei de 6% din PIB. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor a anunțat joi, la Antena 3 CNN, că proiectul rectificării bugetare va fi pus vineri în transparență decizională și va acoperi toate nevoile esențiale până la finalul anului, respectiv cheltuielile cu pensiile, salariile și asistența socială. Alexandru Nazare a precizat că proiectul a fost prezentat Comisiei Europene, întrucât România nu reușește să se încadreze în ținta de deficit de 7,7% pentru 2025, negociată în luna iulie, astfel că pragul a fost ridicat la 8,4% din PIB. Ministrul Finanțelor a adăugat însă că rectificarea nu definitivă, încă există negocieri în Coaliție și sunt miniștri nemulțumiți.

Ministrul Finanțelor a spus la Antena 3 CNN că au fost ministere care și-au epuizat bugetele în luna august, ceea ce arată în mod evident că bugetul nu a fost construit corect.

Alexandru Nazare a precizat că deși deciziile privind proiectul de rectificare au fost luate la București, au fost necesare discuții cu Comisia Europeană, deoarece nu reușim să ne încadrăm în ținat de deficit de 7,7% din PIB, negociată în luna iulie. Premierul Ilie Bolojan a înaintat o nouă țintă pentru 2025: 8,4% din PIB astfel încât să poată fi plătite pensiile și salariile.

„Prin această rectificare acoperim în integralitate toate nevoile esențiale: pensii, salarii, asistenţă socială. Toate aceste nevoi sunt acoperite, toate trei înseamnă în jur de 10 miliarde. Nu a fost uşor. Vorbim și de Casa de Sănătate, care este și ea inclusă în rectificare cu o sumă de peste trei miliarde. Nu am fi putut să facem acest lucru dacă nu am fi reuşit să negociem o ţintă de deficit care să ne permită să includem aceste cheltuieli.

Economia rectificării, discuțiile esențiale pe rectificare au loc la București, deciziile esențiale pe rectificare se iau la București, dar dat fiind situația economică în care suntem astăzi și supravegherea pe ținta de deficit, țintele esenţiale trebuie explicate în detaliu la Bruxelles, care e un aliat al României în discuțiile pe care România le are cu piețele.

Noi ne-am angajat să facem un deficit de 7, nu sub 8. Așa era trecut în buget la începutul anului. Prin noua ţintă de cheltuieli primare, discuții care au avut loc în iunie, iulie, am ajuns la un deficit de 7,7, care nici el nu putea fi îndeplinit din cauza acestor cheltuieli foarte mari, care atât timp cât există în buget ele trebuie acoperite”, a explicat ministrul Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că cele mai mari cheltuieli de la stat sunt în acest moment cu pensiile și salariile. De asemenea, Alexandru Nazare a adăugat că proiectul de rectificare nu este finalizat, încă existând discuții și negocieri în Coaliție.

„Sunt cheltuieli cu pensiile și salariile, cheltuielile cu asigurarea salariilor în sectorul public, a cheltuielilor de personal în sectorul pbublic. Acestea sunt cheltuieli fixe. Eu aș vrea să mă raportez la cheltuielile legate de investiţii. Am încercat să acoperim zonele unde aveam împrumut PNRR care era epuizat. O să publicăm mâine proiectul de rectificare, el este încă în negociere.

Nu este așa de simplu și e de înţeles. Suntem patru partide, fiecare ministru își prezintă cauza. Noi analizăm obiectiv fiecare situaţie financiară a fiecărui minister în parte. Nu mă cert, nu cred că rezolv ceva dacă mă cert, încerc să explic. E greu să te cerţi cu mine. În ciuda faptului că sunt nemulțumiți, nu ne certăm, încerc să evit certurile, presiunea timpului și a momentului e atât de mare încât cel mai important e să ne înțelegem bine.

Am asigurat în jur de 10 miliarde pentru aceste zone (pensii, salarii, Casa de Sănătate). Aceste deficite cronice au fost rostogolite de la an la an. Anul viitor avem o aplicație în care toate ministerele vor încărca datele. Din 2026, bugetele se vor face digital. Prin platformă, fiecare încarcă datele. Există o altfel de trasabilitate a documentelor şi o altă viteză de procesare când vrei să faci simulari. Şi o altfel de monitorizare a banului public”, a mai spus Nazare.

Ministrul Finanțelor a apreciat că la sfârșitul anului 2026 vom ajunge la un deficit în jurul cifrei de 6% din PIB.

„Cuantumul cu care crește datoria publică nu mai este atât de mare. Ţinţa de deficit, de 8,4% din PIB este echivalentul pe care trebuie s-o obţinem de 260 de miliarde. Există presiune de finanţare. În 2026, revenind spre o ţintă de 6, şi nivelul de finanţare va scădea.

Deficitul e un simptom al faptului că nu suntem destul de discipilnaţi din punct de vedere fiscal-bugetar, că nu stim să construim bugete precise, cu reguli clare, cu proceduri clare. Nu ştim să facem prioritizarea finanțărilor. Împărțim finanțări pe foarte multe programe fără să facem analize foarte clare pe fiecare tip de finanțare în parte, care au avut efect, ce înseamnă calitatea proiectului”, a mai spus Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.