Alexandru Rogobete anunță un grup interinstituțional pentru monitorizarea medicamentelor, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

R.M.
1 minut de citit Publicat la 20:05 24 Mar 2026 Modificat la 20:05 24 Mar 2026
medicamente in farmacie
Rogobete anunță creşterea cu 400 de milioane de lei a bugetului pentru compensarea medicamentelor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că, în contextul internațional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu și de presiuni „reale” asupra economiei, a decis constituirea unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România.

„Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață și evoluțiile externe. Experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă - în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului. Acest grup va funcționa cu monitorizare zilnică a stocurilor și a consumului de medicamente, cu atenție specială pe produsele cu risc de discontinuitate”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

El a afirmat că, în paralel, se va urmări și evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilități.

„Acest grup tehnic funcționează pe baza unei abordări coordonate și are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor și intervenția timpurie, nu reacția întârziată”, a susținut Rogobete.

Principalele direcții de acțiune sunt:

  • monitorizarea permanentă a stocurilor de medicamente, în special a celor expuse riscului de discontinuitate;
  • colectarea și centralizarea datelor privind consumul și disponibilitatea, cu identificarea timpurie a vulnerabilităților;
  • propunerea de măsuri concrete pentru asigurarea continuității aprovizionării, inclusiv redistribuirea medicamentelor unde este necesar;
  • identificarea de canale alternative de aprovizionare, conform cadrului legal;
  • coordonarea permanentă cu instituțiile relevante și operatorii din piață;
  • comunicarea către profesioniștii din sănătate privind alternative terapeutice, acolo unde situația o impune;
  • semnalarea rapidă a oricăror situații critice care necesită intervenție imediată. 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Alexandru Rogobete Ministrul Sanatatii Război în Orientul Mijlociu criza medicamente

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close