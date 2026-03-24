Alexandru Rogobete anunță un grup interinstituțional pentru monitorizarea medicamentelor, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că, în contextul internațional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu și de presiuni „reale” asupra economiei, a decis constituirea unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România.
„Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață și evoluțiile externe. Experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă - în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului. Acest grup va funcționa cu monitorizare zilnică a stocurilor și a consumului de medicamente, cu atenție specială pe produsele cu risc de discontinuitate”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.
El a afirmat că, în paralel, se va urmări și evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilități.
„Acest grup tehnic funcționează pe baza unei abordări coordonate și are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor și intervenția timpurie, nu reacția întârziată”, a susținut Rogobete.
Principalele direcții de acțiune sunt:
- monitorizarea permanentă a stocurilor de medicamente, în special a celor expuse riscului de discontinuitate;
- colectarea și centralizarea datelor privind consumul și disponibilitatea, cu identificarea timpurie a vulnerabilităților;
- propunerea de măsuri concrete pentru asigurarea continuității aprovizionării, inclusiv redistribuirea medicamentelor unde este necesar;
- identificarea de canale alternative de aprovizionare, conform cadrului legal;
- coordonarea permanentă cu instituțiile relevante și operatorii din piață;
- comunicarea către profesioniștii din sănătate privind alternative terapeutice, acolo unde situația o impune;
- semnalarea rapidă a oricăror situații critice care necesită intervenție imediată.