Ambasada României în SUA: Vizita Mirabelei Grădinaru la American Councils a vizat extinderea cooperării România-SUA în educație

Cu ocazia vizitei în Statele Unite ale Americii, Mirabela Grădinaru a participat marți la o întâlnire cu Lisa Choate, președinte și CEO al American Councils for International Education. Potrivit unui anunț făcut de Ambasada României la Washington, întâlnirea s-a axat pe explorarea posibilităților de extindere a cooperării între România și SUA în domeniul educației și al schimburilor academice, inclusiv prin prisma componentelor mediului digital și al inteligenței artificiale.

Mirabela Grădinaru a precizat că programul Future Leaders Exchange (FLEX) este o expresie a acestui angajament comun pentru investițiile în educație, dar și în “valorile, curiozitatea și reziliența” tinerilor și, implicit, în “încrederea, înțelegerea reciprocă și în viitorul comun al societăților noastre”.

În România, programul FLEX este unul foarte competitiv, pentru următorul an academic, aproape 2900 de elevi de liceu din România s-au înscris pentru cele 20 de locuri disponibile. Programul FLEX a fost inițiat acum 11 ani și de atunci, s-a înregistrat un număr de 21000 de aplicații, iar aproape 300 de elevi de liceu au studiat în SUA pentru un an academic.

Președintele României, Nicușor Dan, e exprimat sprijinul public pentru acest program, “Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, nu numai prin importante proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri”.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și mama celor doi copii ai săi, se află la Washington, unde participă la summitul unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor. Soția președintelui a dat astfel curs invitației lansate de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.