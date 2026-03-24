Mirabela Grădinaru, vizită la American Councils. Discuții despre programe comune SUA-România dedicate tinerilor

Soția președintelui Nicușor Dan se află la Washington D.C., alături de o delegație oficială a Românei. Foto: Presidency.ro

Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, a vizitat, marți, 24 martie, American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educație Internațională), în cadrul programului său oficial de vizită în Washington. Discuțiile au vizat dezvoltarea unor inițiative comune între România și Statele Unite, inclusiv programe dedicate elevilor și tinerilor lideri, precum Future Leaders Exchange Program, dar și alte proiecte academice și profesionale susținute de autorități americane și române.

Mirabela Grădinaru a fost întâmpinată de Lisa Choate, președintele și directorul general al American Councils, Carter Johnson, directorul de strategie, și Valerie Frank, directoarea senioră a FLEX.

Vizita s-a axat pe extinderea cooperării dintre American Councils și România într-o serie de inițiative educaționale și de schimb, inclusiv Programul Future Leaders Exchange (FLEX) și alte programe academice, profesionale și de leadership susținute de Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat al SUA, Biroul Congresului pentru Leadership Internațional (COIL) și Guvernul României, potrivit American Councils.

După întâlnire, Mirabela Grădinaru a transmis că fiecare absolvent al programului FLEX „poartă cu sine o cunoaștere a Americii care nu poate fi dobândită din cărțile de școală”.

„Parteneriatul României cu Statele Unite nu este doar retorică – el se bazează pe încredere, iar încrederea se clădește pe oameni. Fiecare absolvent al programului FLEX care ajunge să activeze în administrația publică, în armată sau în viața publică poartă cu sine o cunoaștere a Americii care nu poate fi dobândită din cărțile de școală.

Acesta este un atu strategic pentru ambele țări, iar co-investiția României în acest program reflectă exact această convingere.

Nu finanțăm doar un program de schimb – investim în viitorul alianței. Sunt recunoscător American Councils pentru dedicarea și profesionalismul cu care au construit și susținut acest program în România, iar astăzi m-a încurajat deschiderea lor de a colabora cu noi în ceea ce privește provocările care contează cel mai mult pentru familiile române în acest moment, inclusiv protejarea tinerilor noștri de pericolele dependenței de tehnologie. Această conversație abia a început”, a spus Mirabela Grădinaru.

Programul FLEX este doar una dintre componentele activității desfășurate de American Councils în România. Biroul organizației din România derulează și programul Open World, prin intermediul Congressional Office for International Leadership, care oferă liderilor emergenți din domeniul civic și profesional oportunitatea de a participa la schimburi de experiență pe termen scurt în Statele Unite, alături de omologii lor americani.

Mirabela Grădinaru, invitată de Melania Trump la summit

Soția președintelui Nicușor Dan participă la Washington la un summit dedicat educației digitale a copiilor, găzduit de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Summitul promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie.

Marți, Mirabela Grădinaru a ținut un discurs în limba engleză la o sesiune organizată la Departamentul de Stat.

Delegaţia României este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, şi Mirabela Grădinaru.