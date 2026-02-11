Angajații din Guvern sesizează CNCD, după declarația consilierului premierului. Burduja: „La stat lucrează incompetenți, hoți, nebuni”

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei şi lider PNL Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Sindicatul angajaților din Guvern a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din cauza declarațiilor făcute de consilierul premierului, Sebastian Burduja. Fostul ministru a declarat într-un interviu că „sunt trei tipuri de angajați la stat: incompetenți, hoți sau nebuni”.

„La stat lucrează 3 tipuri de oameni: fie incompetenți, atât merită ei pe lună – 1.000–1.800 de euro, dar nici nu ai ce face cu ei, oameni care își completează veniturile din surse ilegale, deci hoți, că nu pot să trăiască cu un salariu, și oameni nebuni. Nebuni pentru că sunt corecți, nu fură și trăiesc cu o mie de euro, cu niște răspunderi imense, din dorința de a lăsa ceva pentru România”, a declarat Sebastian Burduja marți, într-un interviu pentru Adevărul.

În urma declarațiilor făcute de Sebastian Burduja, sindicatul care reprezintă angajații din Guvern au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) reclamând „caracterul discriminatoriu și de hărțuire al declarațiilor publice care stigmatizează și insultă în bloc” angajații la stat.

„Apreciem că afirmaţia nu reprezintă o critică punctuală, contextuală şi proporţională, raportată la situaţii concrete, ci o etichetare globală, degradantă şi ofensivă, formulată la adresa unui grup larg de persoane definite prin apartenenţa la o categorie socială (angajaţi în sectorul public)”, susțin angajații din Guvern.

„În mod particular, în ceea ce priveşte utilizarea expresiei „oameni nebuni”, subliniem că, indiferent de intenţia declarată, folosirea unei etichete asociate sănătăţii mintale ca atribut depreciativ consolidează stereotipuri şi prejudecăţi despre persoanele cu tulburări psihice ori handicap psihosocial, sugerând că „boala mintală” este sinonimă cu inadecvarea socială ori morală, ceea ce amplifică stigmatizarea acestui criteriu și contribuie la crearea unui climat ofensiv şi degradant pentru persoanele afectate sau percepute ca atare”, se mai arată în sesizarea înaintată către CNCD.