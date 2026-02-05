Anunțul Oanei Țoiu, după summitul cu Marco Rubio și JD Vance: "România are unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa"

Oana Ţoiu, şefa diplomaţiei române. Sursa foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a poziţionat România ca partener transatlantic de bază în domeniul securității economice, la reuniunea ministerială privind mineralele rare de la Washington, găzduită de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și de vicepreședintele SUA, J.D. Vance, informează MAE.

"În calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, România a participat la prima reuniune ministerială de profil, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.

Reuniunea ministerială de la Washington și discuțiile premergătoare acesteia au avut obiectivul clar de a consolida securitatea economică, lanțuri de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare și parteneriate globale care să protejeze industriile și locurile noastre de muncă în viitor.

Într-un moment în care industria de apărare, industria tehnologică și capabilitățile energice din România sunt în căutare de resurse din lanțul global de aprovizionare, participarea la negocierile internaționale devine esențială.

România este aliniată evaluării SUA privind riscurile. Ca parte a Parteneriatului nostru Strategic, susținem pe deplin ideea de a crea o coaliție globală pentru protejarea industriilor împotriva constrângerilor politice și perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, prin întărirea lanțurilor de aprovizionare transatlantice reziliente, utilizând instrumente de piață și de politici publice", a comunicat MAE.

În calitate de membru al nucleului de cinci miniștri europeni ai afacerilor externe participanți la reuniunea ministerială, ministrul Oana Țoiu a evidențiat faptul că în actualul context geopolitic nu mai putem separa pe deplin planurile economice de cele de securitate. Ministrul Țoiu a pledat pentru consolidarea relațiilor UE-SUA în domeniul investițiilor, al procesării și al instrumentelor comune de piață.

Oana Ţoiu: "Avem mai bine de 120 de ani de colaborare cu Statele Unite"

"Cu toții am avut parte de un semnal de alarmă privind dependențele din lanțurile de aprovizionare, însă invitația Statelor Unite a accelerat acțiunile în vederea reducerii riscurilor. România este un susținător ferm al relațiilor transatlantice.

Avansarea unui acord multilateral privind mineralele rare este parcursul corect. Vom valorifica parteneriatele noastre solide pentru a construi în continuare prosperitate și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Predictibilitatea pentru industriile noastre și practicile sigure și sustenabile devin posibile doar dacă cei care aplică practici de dumping al prețurilor se confruntă cu un răspuns coordonat.

Avem mai bine de 120 de ani de colaborare cu Statele Unite pentru a investi împreună pentru a valorifica resurselor naturale în cadrul economiilor noastre, începând cu sectorul energetic și dezvoltarea în continuare a oportunităților bilaterale, precum și în formatul UE - SUA.

Recunoscută ca o țară bogată în resurse, care găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, cu proiecte-cheie în domeniul magneziului, grafitului și al resurselor pentru magneți, avem o strategie națională orientată spre creșterea investițiilor și procesarea materiilor prime în produse finite.

PIB-ul nostru a crescut deja de zece ori într-o singură generație, însă suntem conștienți că orice creștere viitoare a industriilor noastre-cheie (industria auto, energie, tehnologie, apărare, electrocasnice) depinde de integrarea României în lanțuri de aprovizionare reziliente. Suntem pregătiți să le construim rapid”, a menționat ministrul Țoiu în declarația sa.

"România se conturează ca un actor strategic în lanțul de aprovizionare al Europei cu minerale rare. Impulsionată de eforturile la nivelul întregii Uniuni Europene de reducere a dependenței de surse externe, țara a făcut pași îndrăzneți pentru relansarea unor operațiuni miniere-cheie și pentru extinderea activităților de explorare. Guvernul României, în colaborare cu UE, a prioritizat investițiile strategice și mecanismele de licențiere”, se arată în evaluarea Organizației pentru Comerț Internațional a Statelor Unite ale Americii.

În următoarele 30 de zile o formă finală a Memorandumului de Înțelegere, cu negocieri conduse de Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA, va facilita dezvoltarea unor politici și mecanisme comerciale coordonate, în contextul Actului european privind materiile prime rare.

România este pregătită să-și aducă contribuția în cadrul industriei de apărare și de înaltă tehnologie în domeniul magneților, bateriilor și stocării energiei, aerospațial și apărare, tranziției către energie verde, și, de asemenea, vede oportunități în reciclare pentru a crește eficiența resurselor și sustenabilitatea, și salută planurile europene viitoare privind stocarea, mai precizează MAE.

Mineralele rare și pământurile rare sunt esențiale pentru cele mai avansate dintre tehnologiile noastre și vor deveni și mai importante pe măsură ce inteligența artificială, robotica, bateriile și dispozitivele autonome transformă economiile noastre.

România, invitată de administraţia Trump

România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele JD Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer.

Reuniunea ministerială a reunit un grup de bază format din cinci miniștri de externe ai UE (România, Italia, Polonia, Țările de Jos și Lituania), precum și miniștri și reprezentanți ai 54 de țări și ai Comisiei Europene.