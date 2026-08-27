Armata cheltuiește circa 800 de milioane de euro pe tehnică militară în două luni, din primii bani SAFE

FOTO: Agerpres

România a intrat în etapa cheltuielilor din instrumentul european de finanțare a apărării. Ministerul Apărării Naționale a anunțat joi că, pe parcursul lunilor august și septembrie, achită aproximativ 800 de milioane de euro pentru radare, elicoptere, sisteme antidronă și apărare antiaeriană – bani proveniți din mecanismul SAFE, notează Agerpres.

Pe 26 august, Comisia Europeană a trimis către România o primă tranșă de 2,5 miliarde de euro, o prefinanțare.

„Ministerul Apărării Naţionale salută efectuarea de către Comisia Europeană, la 26 august, a primei plăţi către România în cadrul instrumentului 'Acţiunea pentru securitatea Europei' (SAFE), în valoare de 2,5 miliarde de euro. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro de care beneficiază România prin acest instrument. Prefinanţarea marchează o nouă etapă în implementarea proiectelor asumate de România prin SAFE. La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, programele de înzestrare avute în vedere se derulează conform graficelor asumate. În lunile august şi septembrie, MApN efectuează plăţi de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară contractată şi pentru dezvoltarea unor capacităţi de producţie în România”, se arată în comunicatul transmis de minister.

Cei 2,5 miliarde reprezintă doar începutul: este vorba de 15% dintr-o alocare totală de 16,68 miliarde de euro rezervată României prin acest canal.

Lista achizițiilor e mai lungă. Pe lângă radare și elicoptere, banii merg către muniții, nave de patrulare, mașini de luptă ale infanteriei și sistemele antidronă și antiaeriene deja menționate.

„Derularea acestor programe va permite accelerarea modernizării Armatei României şi dezvoltarea unor capabilităţi avansate, concomitent cu creşterea capacităţii industriei naţionale de apărare de a produce şi integra tehnică militară în România”, mai precizează MApN.

Ce este SAFE?

Un instrument financiar european de 150 de miliarde de euro care funcționează pe bază de împrumuturi acordate statelor membre. Fondurile finanțează în principal achiziții comune de muniții, rachete, apărare aeriană și sisteme de luptă terestră fabricate în UE. Mecanismul se înscrie în planul mai amplu ReArm Europe/Readiness 2030 al Comisiei, gândit să mobilizeze peste 800 de miliarde de euro în investiții de apărare la nivelul întregii Uniuni.

Ideea din spatele lui este viteza și coordonarea: împrumuturi pe termen lung, cu dobânzi competitive, sprijinite de ratingul de credit solid al Uniunii, care să permită statelor să acționeze rapid și împreună, întărind în același timp baza industrială europeană prin achiziții comune și cooperare transfrontalieră.

Din partea Bruxelles-ului, comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a încadrat plata într-un context strategic mai larg.

„Plata de astăzi în valoare de 2,5 miliarde de euro către România în cadrul SAFE reprezintă o etapă importantă pentru apărarea europeană şi pentru o Europă mai suverană. Această finanţare va consolida capabilităţile de apărare şi baza industrială a României, contribuind în acelaşi timp la securitatea globală a Europei. SAFE este o dovadă clară a angajamentului nostru ferm faţă de securitatea europeană, precum şi faţă de rezilienţa şi apărarea flancului nostru estic”, a declarat acesta.

Prima tranșă a venit după parcurgerea tuturor pașilor procedurali, iar Comisia dă asigurări că vor urma și altele, pe măsură ce România atinge obiectivele de etapă convenite și demonstrează progresul în implementare.