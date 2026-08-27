Cum se împart banii din SAFE. Guvernul a aprobat repartizarea sumei: MApN primește 9,7 miliarde de euro, SRI ia 501 milioane

Bancnote de euro. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul a aprobat joi o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Fondurile, care totalizează peste 16,6 miliarde de euro, sunt alocate instituţiilor care urmează să implementeze proiectele cuprinse în Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare, se arată într-un comunicat transmis de Executiv, potrivit Agerpres.

Cum se împart banii din SAFE

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) primeşte o alocare de circa 9,7 miliarde euro

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) - peste 2,1 miliarde euro

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - 4,2 miliarde euro

Serviciul Român de Informaţii (SRI) - circa 501 milioane euro

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) - peste 38,5 milioane euro

Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) - peste 68,1 milioane euro

Serviciul de Informaţii Externe (SIE) - circa 32,3 milioane euro

Administraţia Naţională a Penitenciarelor - 33,2 milioane euro.

Repartizarea fondurilor s-a făcut în conformitate cu Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare, iar utilizarea sumelor se va face exclusiv pentru realizarea proiectelor sau achiziţiilor propuse, reiese din comunicat.

Planul include 35 de proiecte, din care 75% vizează achiziţia de echipamente militare, ordine publică şi apărare civilă şi 25% - infrastructura de transport rutier de interes naţional.

România a primit miercuri prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, în cadrul Instrumentului de apărare „Acţiunea de Securitate pentru Europa” (SAFE), reprezentând 15% din alocarea sa totală de 16,7 miliarde de euro, după cum a precizat Comisia Europeană.