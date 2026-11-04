AUR a depus moțiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare: "Să explice adevăratul deficit bugetar"

1 minut de citit Publicat la 10:47 04 Noi 2026 Modificat la 10:47 04 Noi 2026

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

AUR a depus, miercuri, în Senat, moţiunea simplă împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare.



"Vă depunem moţiunea simplă intitulată: "Bugetul statului la ora adevărului; acelaşi ministru, două contabilităţi, una pentru români, alta pentru Bruxelles". Ea este semnată de către 34 de senatori", a anunţat, în plenul Senatului, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.



Preşedintele de şedinţă, vicepreşedintele Senatului Mihai Coteţ, a precizat că moţiunea va fi dezbătută miercuri, 11 noiembrie, la ora 10:00.



Luni, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat că AUR va depune moţiunea simplă împotriva ministrului de Finanţe, Alexandru Nazare, pentru ca acesta să dea explicaţii despre "adevăratul" deficit bugetar.

Liderul senatorilor AUR a spus luni că partidul a luat această decizie, după ce Luca Niculescu nu a dat curs invitației grupului parlamentar pentru a merge în Parlament.

Săptămâna trecută, AUR a cerut conducerii Camerei Deputaților ca premierul să fie invitat în Parlament pe 2 noiembrie, pentru a explica situația reală a execuției bugetare, a datoriilor și a plăților restante, precum și nivelul real al deficitului.

Solicitarea a fost aprobată în Biroul Permanent, inclusiv cu sprijinul PSD, însă prezența premierului depindea de confirmarea Guvernului. Luca Niculescu nu a dat curs invitației, în schimb a chemat sindicatele la discuții pentru noua lege a salarizării.

Potrivit regulamentului Senatului, moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor. Chiar dacă moțiunea este adoptată de senatori, aceasta nu înseamnă că ministrul în funcție este demis și nici nu îl obligă să demisioneze.