AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Alexandru Nazare. Petrișor Peiu: „Să explice care este adevăratul deficit bugetar”

1 minut de citit Publicat la 14:31 02 Noi 2026 Modificat la 14:31 02 Noi 2026

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat luni, într-o conferință de presă la Parlament, că partidul va depune o moțiune simplă împotriva ministrului de Finanțe Alexandru Nazare. Peiu a spus partidul a luat această decizie după ce Luca Niculescu nu s-a prezentat în Parlament ca să dea explicații privind deficitul bugetar. Această mișcare „nu mai poate fi ocolită”, a spus senatorul AUR.

Senatorul AUR a spus că ministrul Alexandru Nazare va fi obligat să se prezinte în fața Senatului săptămâna viitoare, luni, începând cu ora 16:00.

„Vom depune o moțiune simplă pentru politica de anunța a execuției ugetare de la Ministerul de Finanțe. Ministrul de Finanțe va fi invitat lunea viitoare, de la ora 16:00, în plenul Senatului să explice care este adevăratul deficit bugetar și cum se poate demonstra cum s-a descompus diferența între deficitul bugetar pe sistemul european și deficitul bugetar pe fluxuri de numerar”, a spus Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a spus că partidul a luat această decizie, după ce Luca Niculescu nu a dat curs invitației grupului parlamentar pentru a merge în Parlament.

„Văzând că domnul prim-ministru a invocat o întâlnire cu sindicatele azi pentru a evita să vină în Camera Deputaților și să răspundă întrebărilor legate de deficitul bugetar, vă anunț că apelăm la următoarea mișcare care nu mai poate fi ocolită”, a spus Peiu.

Săptămâna trecută, AUR a cerut conducerii Camerei Deputaților ca premierul să fie invitat în Parlament pe 2 noiembrie, pentru a explica situația reală a execuției bugetare, a datoriilor și a plăților restante, precum și nivelul real al deficitului.

Solicitarea a fost aprobată în Biroul Permanent, inclusiv cu sprijinul PSD, însă prezența premierului depindea de confirmarea Guvernului. Luca Niculescu nu a dat curs invitației, în schimb a chemat sindicatele la discuții pentru noua lege a salarizării.

Potrivit regulamentului Senatului, moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor. Chiar dacă moțiunea este adoptată de senatori, aceasta nu înseamnă că ministrul în funcție este demis și nici nu îl obligă să demisioneze.