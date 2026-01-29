AUR acuză BNR că face politică în favoarea Guvernului Bolojan: „Vor să ne aducă la nivelul Bulgariei”

Banca Națională a României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Deputatul AUR Petrișor Peiu lansează un atac dur la adresa Băncii Naționale a României și a guvernatorului Mugur Isărescu, după declarațiile recente ale economistului-șef al BNR, Valentin Lazea, privind aderarea României la zona euro și politicile fiscale din ultimii ani. Într-o postare publicată pe Facebook, Peiu afirmă că BNR „face politică și devine un soldat credincios în slujba guvernului Bolojan” și îl atacă direct pe Valentin Lazea, despre care spune că este „protejatul matusalemicului guvernator Isărescu, omul care stă pe același scaun de 36 de ani, record mondial absolut”.

„Este momentul să fie clar ce își doresc Bolojan și Isărescu pentru România: scădere economică și consum individual real mult mai mic”, susține Peiu.

Deputatul AUR critică afirmația lui Valentin Lazea potrivit căreia România îndeplinea încă din 2015 criteriile pentru aderarea la euro, dar a ales creșterea economică „cu orice cost”.

„Evident că Lazea s-a făcut că nu vede că Bolojan s-a dus la Berlin să cheltuie un împrumut uriaș de 17 miliarde de euro de care țara nu avea nevoie, în situația financiară catastrofală în care ne-au adus politicile de cheltuire a banului public pentru a cumpăra zâmbete de la Paris și Berlin”, afirmă Peiu.

Acesta spune că economistul-șef al BNR ignoră realitatea economică și socială și vorbește din „fotoliile călduroase de la BNR, căptușite cu cele mai mari salarii din săraca Românie”.

„Poate că estul Europei îi cam pute nasului fin al lui Lazea, dar cifrele arată altceva”, mai afirmă deputatul AUR.

„Vor să ne aducă la nivelul Bulgariei”

Peiu a prezentat o serie de comparații între statele din Europa Centrală și de Est, arătând că România a ajuns la 77% din media UE la PIB pe cap de locuitor, în timp ce Bulgaria se află la 66%.

„Dacă l-am fi ascultat pe Lazea și am fi adoptat politicile pe care au mers bulgarii, astăzi am fi fost în poziția Bulgariei, ultimii din UE la toate capitolele”, spune Peiu, invocând și exemplul Greciei, despre care afirmă că „a ajuns aproape de nivelul Bulgariei” după adoptarea monedei euro.

Deputatul AUR susține că moneda euro a avantajat în principal statele nordice și germanice și a afectat țările sudice și mediteraneene: „De ce să fim ca Bulgaria sau Slovacia când putem să fim ca Polonia și Cehia?”.

El afirmă că efectele acestor politici se văd direct în viața oamenilor, nu doar în statistici.

„Să ne uităm la consumul individual real. România este peste Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Letonia. Asta înseamnă nivel de trai mai bun. Ce ne propun Isărescu, prin trâmbița lui Lazea, și Ilie Bolojan este consum mai mic și sărăcie”, spune deputatul AUR.

Peiu acuză conducerea BNR că susține o politică „anti-capitalistă” și că scopul real este adoptarea euro, indiferent de costuri pentru populație.

„Politica lui Bolojan are ca unic obiectiv să ne aducă la nivelul Bulgariei. Doar ca să ne uităm admirativ la salariile în euro ale angajaților BNR?”, afirmă el.

Reacția AUR vine după ce economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a publicat un editorial în care a explicat că România a evitat incapacitatea de plată datorită măsurilor de consolidare fiscală și a criticat modelul de creștere bazat pe consum și relaxare fiscală.

Lazea a arătat că, în ultimul deceniu, guvernele au ales politici care au dus la inflație ridicată și deficite mari și că nu doar sectorul public este responsabil, ci și mediul privat și populația, care au beneficiat de facilități fiscale și subvenții.

În replică, AUR susține că aceste argumente sunt folosite pentru a justifica austeritatea și pentru a împinge România spre adoptarea monedei euro.