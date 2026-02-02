AUR anunţă că depune miercuri trei moţiuni simple, la Senat şi pregăteşte moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR. Foto: Captură video

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat luni că formaţiunea va depune miercuri, în Senat, trei moţiuni simple, împotriva miniştrilor de Externe, Apărării şi cel al Educaţiei, care în prezent este interimar, în persoana premierului Ilie Bolojan. AUR spune că pregăteşte şi o moţiune de cenzură, dacă Guvernul îşi angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei.

„Vom depune la Senat, împreună cu ceilalţi parlamentari de opoziţie de la grupul Pace Întâi România, trei moţiuni simple, una vizând atitudinea Guvernului în problema MERCOSUR, cealaltă vizând ceea ce se întâmplă la Ministerul Apărării şi declaraţiile absolut stranii ale noului ministru al Apărării şi a treia vizând situaţia extrem de gravă, inclusiv politică, de la Ministerul Educaţiei, unde bineînţeles nu avem un nou ministru, dar avem un ministru interimar care vine uneori şi face naveta de la Oradea”, a spus liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, la Parlament, potrivit News.ro.

El a precizat că toate cele trei moţiuni vor fi depuse miercuri în plenul Senatului.

Peiu a mai afirmat că, dacă Guvernul îşi angajează răspunderea în Parlament, pe pachetul reformei administraţiei, vor depune moţiune de cenzură.

”Vom depune moţiune de cenzură dacă îşi va angaja răspunderea pe acel proiect, inclusiv pentru faptul că îşi angajează răspunderea 8-a oară, dacă nu mă înşel, în cele 8 luni de când există acest Guvern”, a mai spus Petrişor Peiu.