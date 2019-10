Baronul PSD de Neamț neagă că i-ar fi cerut lui Cuc să țină avioanele TAROM la sol, în ziua moțiunii

Foto: Ionel Arsene/Facebook

Liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene, despre care surse citate de adevarul.ro susțin că i-ar fi cerut lui Răzvan Cuc, ministrul demisionar al Transporturilor, să reţină avioanele cu parlamentari la sol în ziua moţiunii, neagă orice implicare în acest scandal.

Mai mult, Ionel Arsene scrie, într-o postare pe Facebook, că atragerea numelui său în acest „scandal artificial” face parte din bătălia politică și din atacurile subversive la adresa PSD.

“In urma alegatiilor aparute in ultimele ore, precizez ca nu i am cerut nici ministrului Razvan Cuc si nici altcuiva vreodata sa incalce legea sau sa comita vreun abuz. Atragerea numelui meu intr-un scandal creat artificial de o angajata concediata pentru lipsa de competenta si neindeplinirea proiectului managerial la care s-a angajat , face parte din batalia politica si din atacurile subversive la adresa PSD. Cum opozitia care a daramat Guvernul nu are nici proiect de tara si nici viziune pentru romani, continua sa faca ceea ce stie mai bine: sa compromita cu acuzatii false si sa-si ia aliat o institutie care face dosare penale adversarilor politici”, scrie Ionel Arsene, pe Facebook.