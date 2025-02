Becali anunță că va candida ca independent, dar nu pleacă din AUR. „Mi-a spus Simion: Nea Gigi, nu folosește demisia”

Dacă AUR ar ajunge la guvernare, Gigi Becali nu şi-ar dori să fie ministru, pentru că „nu ar mai avea timp să se roage". Foto: Hepta

George Becali a declarat, miercuri, la Parlament, că va candida ca independent la alegerile prezidențiale din 4 mai, dar nu pleacă din AUR, pentru că a avut o discuție cu liderul partidului, George Simion, care i-a spus că nu trebuie să demisioneze din formațiune.

„Am spus: «Dacă vă e de folos, îmi dau demisia și candidez independent». «Nea Gigi, nu folosește demisia. Ești prieten, nu neapărat camarad politic» (…) Candidez independent, dar nu plec din partid. Dacă vor, plec. Dacă mă retrag, AUR mai scade 4-5 procente. De ce să fac rău AUR”, a declarat Becali.

George Becali a mai spus că „nu contează că e la AUR, că e la PSD, poporul votează un om”.

Becali a susținut că reprezentanții unei formațiuni care îl susținea pe Călin Georgescu, Alianța Creștină, l-au sunat și l-au invitat să devină președintele formațiunii, însă le-a spus că el nu pleacă din AUR. Aceștia i-ar fi spus că atunci vor strânge ei semnăturile necesare pentru depunerea candidaturii la Președinție, „ca un semnal”.

Întrebat dacă crede că membrii AUR îl vor vota pe el, nu pe Călin Georgescu, George Becali a replicat: „Păi nu mă votează pe mine colegii de partid? Poziția partidului este că îl susține pe Georgescu, pentru interesul partidului, dar când votează, votează Becali”.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat în mai multe rânduri că decizia AUR este de a-l susține pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

George Becali însă a declarat încă o dată că nu îl susține pe Georgescu, pentru că are demoni.

„Eu am o datorie sfântă, dacă văd un lup în piele de oaie sau prooroc mincinos să atenționez lumea. Georgescu contestă Geneza. El are demoni. Îi șoptește nevasta lui că iubirea nu există. E o nebunie. Călin Georgescu nu va ajunge președintele României pentru că sunt rugăciunile poporului român și ale călugărilor. El are demoni, nu e doar eretic”, a mai declarat Becali.