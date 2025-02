Becali spune că Georgescu are "demoni" și de aceea nu va fi președinte, pentru că "se roagă călugării" să nu ajungă

George Becali spune că declarațiile făcute de Călin Georgescu sunt iresponsabile. Foto: Hepta

Becali a declarat miercuri că reprezentanții unei formațiuni care îl susținea pe Călin Georgescu, Alianța Creștină, l-au sunat și l-au invitat să devină președintele formațiunii, însă le-a spus că el nu pleacă din AUR. Despre Călin Georgescu, Becali a spus că "are demoni" și de aceea nu va ieși președinte.

Reprezentanții Alianței Creștine i-ar fi spus că vor strânge ei semnăturile necesare pentru depunerea candidaturii la Președinție, „ca un semnal”.

Întrebat dacă crede că membrii AUR îl vor vota pe el, nu pe Călin Georgescu, George Becali a replicat: „Păi nu mă votează pe mine colegii de partid? Poziția partidului este că îl susține pe Georgescu, pentru interesul partidului, dar când votează, votează Becali”.

George Becali a declarat încă o dată că nu îl susține pe Georgescu, pentru că are demoni.

„Eu am o datorie sfântă, dacă văd un lup în piele de oaie sau prooroc mincinos să atenționez lumea. Georgescu contestă Geneza. El are demoni. Îi șoptește nevasta lui că iubirea nu există. E o nebunie. Călin Georgescu nu va ajunge președintele României pentru că sunt rugăciunile poporului român și ale călugărilor. El are demoni, nu e doar eretic”, a mai declarat Becali.