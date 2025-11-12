"Black Friday administrativ" la Cluj: Actele de urbanism sunt eliberate online, în doar 24 de ore, toată săptămâna. Tişe: Unic în lume

Primăria Cluj-Napoca. Foto: Agerpres

Consiliul Județean Cluj continuă campania de digitalizare a serviciilor oferite publicului printr-un "Black Friday administrativ". Toți cei care depun documentații pentru eliberarea de certificate de urbanism și autorizații de construire online în această săptămână vor primi automat actele avizate în doar 24 de ore.

Reprezentanții Consiliului Județean Cluj spun că prin acest proiect îşi doresc să ajungă la un procent de aproximativ 90% al serviciilor digitalizate. Campania reduce termenul clasic de eliberare al unei autorizaţii de construire de la 30 de zile la doar o zi.

"Este unic în lume, este pentru al treilea an când implementăm acest lucru. E vorba despre această săptămână, în esență orice certificat de urbanism și autorizație depusă în format online se va elibera în 24 de ore. E un proiect ambițios pe care îl ducem an de an și vreau să vă spun că sunt sute de mii de astfel de acte pe care le eliberăm în 24 de ore. Semnăm electronic, colegii noștri lucrează în sistem digitalizat și iată că se poate", a spus Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.





Eliberarea de documente în format online continuă și în afara acestei saptamâni de Black Friday.

"La nivelul CJ suntem entitatea unică în România care emitem autorizații în format online cu semnătură digitală autorizată. Însă singurii care eliberăm autorizații de construire în format digital și cu semnătură valabilă din punct de vedere juridic este CJ Cluj, care a depășit 60% din totalul actelor emise anul trecut în format digital și ne îndreptăm pas cu pas spre acel deziderat al nostru: digitalizarea totală a Consiliului Județean", a explicat el.

Procedura este posibilă printr-o analiză preliminară și o verificare simultană a documentației, evitând blocajele obișnuite din circuitul administrativ.

"Partea foarte bună este că, în momentul în care e totul digital, nu mai stai 10 oameni să te uiți pe aceleași planșe; poți să te uiți pe planșe în paralel. Deja timpii de verificare pot să fie mult mai scurți, plus că totul e la un click distanță. Dacă anul trecut am avut 45 de documente, anul acesta cred că o să fie peste 150, dacă nu mai bine", a spus şi arhitectul şef al judeţului Cluj, Claudiu Salanţă.

Cei care doresc să depună documentele fizic la registratura instituției vor parcurge circuitul clasic de avizare, care poate dura până de la 30 de zile.