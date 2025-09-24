Ilie Bolojan anunță că a obținut o derogare la Bruxelles pentru un deficit de 8,4% din PIB

2 minute de citit Publicat la 16:10 24 Sep 2025 Modificat la 16:13 24 Sep 2025

Ilie Bolojan trebuie să mențină creșterea netă de cheltuieli la 2,8% în acest an, potrivit Bloomberg Foto: Hepta

România a obținut sprijinul inițial al Comisiei Europene pentru un plan revizuit de reducere a deficitului bugetar. Planul implică o valoare de 8,4% din Produsul Intern Brut în acest an, scrie Bloomberg, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Informația a fost confirmată și de premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

Țara a încheiat anul 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB.

Publicația americană notează că acordul de principiu vine după ce măsurile fiscale de corecție au fost amânate din cauza tulburărilor politice din acest an.

Guvernul de la București a avut inițial un plan mai agresiv de reducere a deficitului, în condițiile în care România consemnează cea mai mare valoare a acestui indicator macroeconomic dintre toate cele 27 de state membre.

Eforturile în acest sens au fost însă îngreunate de cea mai gravă criză politică a țării de la căderea comunismului, criză care a amânat formarea unui nou guvern.

Deficitul trebuie redus la 6% din PIB anul viitor dacă România vrea să evite potențiale sancțiuni și suspendarea fondurilor UE, au declarat sursele Bloomberg.

Discuțiile cu reprezentanții Comisiei vor continua la o reuniune a miniștrilor de Finanțe ai blocului, planificată pentru mijlocul lunii octombrie.

La momentul respectiv, guvernul a trebuie să prezinte un proiect de buget, subliniază sursele publicației.

Bloomberg: Planul de austeritate al lui Bolojan, atacat în coaliție și respins de opoziție și de sindicate

Bloomberg mai scrie că premierul Ilie Bolojan a introdus o serie de măsuri de austeritate de la preluarea mandatului, în iunie, însă planul său se confruntă cu o reacție negativă tot mai mare, atât în cadrul coaliției, cât și din partea opoziției de extremă dreaptă și a sindicatelor.

La începutul acestei luni, cabinetul a supraviețuit unei serii de moțiuni de cenzură inițiate de AUR.

Pentru Comisia Europeană, este esențial să plafoneze cheltuielile. Creșterea netă trebuie menținută la 2,8%, un indicator de referință considerat mai relevant decât amploarea decalajului din acest an, a precizat un oficial UE.

Comisarul UE pentru politică economică, Valdis Dombrovskis, s-a întâlnit luni cu Bolojan la Bruxelles pentru a discuta despre bugetul național și a menționat "eforturile îndrăznețe" ale Bucureștiului din ultimele luni.

"Am purtat o discuție detaliată cu premierul Bolojan despre situația fiscală. Am salutat eforturile îndrăznețe depuse în ultimele luni. Este important să continuăm aceste eforturi în perioada următoare, pentru a proteja stabilitatea macroeconomică în România", a scris Dombrovkis pe X, după discuțiile de luni.

În ceea ce privește cotațiile atribuite de agențiile de rating, România a reușit până acum să evite o retrogradare a la categoria junk, nerecomandată investițiilor.

Totuși, îngrijorările investitorilor cu privire la ritmul reformelor mențin costurile de împrumut ale țării la cel mai înalt nivel din UE.

Practic, acest cost l-a depășit pe cel la care se împrumută Serbia vecină, care nu este membru UE, remarcă Bloomberg.