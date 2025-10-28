Antena 3 CNN Politică Bogdan Ivan anunță că România nu mai închide grupurile pe cărbune de la CE Oltenia

Bogdan Ivan anunță că România nu mai închide grupurile pe cărbune de la CE Oltenia

R.M.
1 minut de citit Publicat la 22:33 28 Oct 2025 Modificat la 22:35 28 Oct 2025
ministrul energie la microfon
Bogdan Ivan a menționat că negocierile finale cu Comisia Europeană au avut loc astăzi / Foto: Hepta

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat marți seara că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcţioneze până în 2030, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens.

El a menționat că negocierile finale cu Comisia Europeană au avut loc astăzi.

„Toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă! După ce am obţinut, prin negociere cu Comisia Europeană, modificarea calendarului de închidere a capacităţilor energetice pe bază de cărbune, am avut astăzi o nouă întânire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia şi conducerea companiei”, a transmis, marţi seară, ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, Rovinari 4 și 5 și Turceni 5 vor continua să funcționeze până în 2030.

„Am analizat împreună pașii următori pentru funcționarea în siguranță a sistemului energetic național și protejarea locurilor de muncă.

Până în 2030, trei dintre aceste grupuri vor continua să funcţioneze:

Rovinari 4 – 310 MW
Rovinari 5 – 310 MW
Turceni 5 – 310 MW”, a mai precizat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a menționat, însă, că pentru celelalte grupuri, Rovinari 6 şi Turceni 4, se caută soluţii pentru perioada de după august 2026.

„Pentru celelalte două – Rovinari 6 şi Turceni 4, fiecare cu o capacitate de 310 MW – analizăm scenariile tehnice de menţinere după 31 august 2026: fie în rezervă strategică, fie în conservare.

De asemenea, vom păstra active grupurile Craiova 1 şi 2, precum şi Govora 3”, a mai transmis ministrul.

Facturile ar fi crescut cu aproximativ 30%

România negociază de câteva săptămâni pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune.

Bogdan Ivan a purtat mai multe discuții cu oficialii Comisiei Europene.

Închiderea termocentralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia ar fi însemnat o producţie mai scăzută, deci o dependenţă mai mare de importuri. În aceste condiții, facturile ar fi crescut cu aproximativ 30%, spun oficialii.

Un preț mediu acum pentru energia electrică este de 1,4 kwh. Dacă ar fi crescut la 1,8, pentru o factură de 350 de lei impactul ar fi fost de 100 de lei.

Mai mult decât atât, conform INS, energia electrică ne costă în medie cu 69% mai mult faţă de toamna anului trecut.

×
Etichete: Bogdan Ivan ministrul energiei CE Oltenia negocieri Comisia Europeana centrale pe cărbune

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close