Bogdan Ivan anunță că România nu mai închide grupurile pe cărbune de la CE Oltenia

1 minut de citit Publicat la 22:33 28 Oct 2025 Modificat la 22:35 28 Oct 2025

Bogdan Ivan a menționat că negocierile finale cu Comisia Europeană au avut loc astăzi / Foto: Hepta

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat marți seara că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcţioneze până în 2030, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens.

El a menționat că negocierile finale cu Comisia Europeană au avut loc astăzi.

„Toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă! După ce am obţinut, prin negociere cu Comisia Europeană, modificarea calendarului de închidere a capacităţilor energetice pe bază de cărbune, am avut astăzi o nouă întânire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia şi conducerea companiei”, a transmis, marţi seară, ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, Rovinari 4 și 5 și Turceni 5 vor continua să funcționeze până în 2030.

„Am analizat împreună pașii următori pentru funcționarea în siguranță a sistemului energetic național și protejarea locurilor de muncă.

Până în 2030, trei dintre aceste grupuri vor continua să funcţioneze:

Rovinari 4 – 310 MW

Rovinari 5 – 310 MW

Turceni 5 – 310 MW”, a mai precizat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a menționat, însă, că pentru celelalte grupuri, Rovinari 6 şi Turceni 4, se caută soluţii pentru perioada de după august 2026.

„Pentru celelalte două – Rovinari 6 şi Turceni 4, fiecare cu o capacitate de 310 MW – analizăm scenariile tehnice de menţinere după 31 august 2026: fie în rezervă strategică, fie în conservare.

De asemenea, vom păstra active grupurile Craiova 1 şi 2, precum şi Govora 3”, a mai transmis ministrul.

Facturile ar fi crescut cu aproximativ 30%

România negociază de câteva săptămâni pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune.

Bogdan Ivan a purtat mai multe discuții cu oficialii Comisiei Europene.

Închiderea termocentralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia ar fi însemnat o producţie mai scăzută, deci o dependenţă mai mare de importuri. În aceste condiții, facturile ar fi crescut cu aproximativ 30%, spun oficialii.

Un preț mediu acum pentru energia electrică este de 1,4 kwh. Dacă ar fi crescut la 1,8, pentru o factură de 350 de lei impactul ar fi fost de 100 de lei.

Mai mult decât atât, conform INS, energia electrică ne costă în medie cu 69% mai mult faţă de toamna anului trecut.