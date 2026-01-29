Bogdan Ivan dă detalii despre proiectul CARMEN: Peste 103 milioane de euro pentru rețelele inteligente ce vor lega România și Bulgaria

Prin proiectul CARMEN vor fi eficientizate și digitalizate rețelele electrice din România și Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România şi Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate, în vederea creșterii eficienței și a capacității de a prelua în siguranță fluxuri din surse regenerabile.

Operațiunea transformare în "rețele inteligente" se va face cu bani europeni, în cadrul unui proiect cu valoare de peste 103 milioane de euro.

”Uniunea Europeană a publicat lista proiectelor de interconectivitate energetică finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026.

Din cele 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane vor finanţa Proiectul de Interes Comun #CARMEN, dezvoltat de consorţiul format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. şi Elektroenergien Sistemen Operator EAD.

Reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România şi Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar şi pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile”, a arătat Bogdan Ivan într-o postare publicată miercuri seară pe Facebook.

Ce înseamnă "Proiectul de interes comun CARMEN"

"CARMEN, primul Proiect de Interes Comun din aria tematică 'reţele inteligente de electricitate' dezvoltat pe teritoriul României, înseamnă investiţii care se văd în facturi, în economie şi în securitatea energetică a regiunii", a adăugat el.

Potrivit ministrului, interconectările energetice înseamnă preţuri mai mici pentru români şi companiile din România, pentru că transferă energie fără pierderi şi fără suprasolicitări în sistem.

Comisia Europeană a comunicat, miercuri, că va aloca aproape 650 de milioane euro sub formă de granturi din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) pentru a contribui la finanţarea a 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică.

Unul dintre cele 14 proiecte care va beneficia de finanţare este proiectul CARMEN (Carpathian Modernized Energy Network).

Obiectivul său este să îmbunătățească integrarea pieței electrice, să sprijine sursele regenerabile la scară largă și să asigure securitatea și flexibilitatea energetică în România și Bulgaria.