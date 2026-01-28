UE alocă un grant de 104 milioane de euro pentru proiectul CARMEN între România şi Bulgaria

2 minute de citit Publicat la 18:06 28 Ian 2026 Modificat la 18:06 28 Ian 2026

Un grant pentru lucrări de construcţie în valoare de 103,69 milioane euro va fi acordat acestui proiect / Foto: Getty Images

Comisia Europeană (CE) a anunţat, miercuri, că va aloca aproape 650 de milioane euro sub formă de granturi din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) pentru a contribui la finanţarea a 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, notează Agerpres. Unul dintre cele 14 proiecte care va beneficia de finanţare este proiectul CARMEN (Carpathian Modernized Energy Network).

Obiectivul proiectului este să îmbunătățească integrarea pieței electrice, să sprijine sursele regenerabile la scară largă și să asigure securitatea și flexibilitatea energetică în România și Bulgaria.

Un grant pentru lucrări de construcţie în valoare de 103,69 milioane euro va fi acordat acestui proiect.

Potrivit Executivului comunitar, reţelele de transport şi distribuţie vor fi modernizate şi digitalizate pentru a îmbunătăţi eficienţa şi a permite fluxuri sigure de energie electrică din producţia de energie din surse regenerabile.

„O uniune energetică puternică şi independentă, care să furnizeze energie curată şi ieftină consumatorilor, trebuie să se bazeze pe o infrastructură energetică integrată şi sigură.

Proiectele pe care le sprijinim financiar vor spori competitivitatea şi securitatea energetică a Europei, aducându-ne pe o traiectorie constantă către independenţă", a declarat comisarul pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen.

În ansamblu, finanţarea este alocată pentru 6 proiecte de infrastructură de energie electrică, inclusiv reţele electrice inteligente, şi pentru 8 proiecte de infrastructură de hidrogen.

Aproape 470 de milioane euro din finanţare sunt alocate celor 6 proiecte din domeniul energiei electrice, inclusiv reţelelor electrice inteligente. Cel mai mare grant, în valoare de 180 de milioane euro, va sprijini proiectul AGUAYO II pentru construirea unei centrale hidroelectrice reversibile cu acumulare prin pompare în Spania.

Instalaţia combină eficienţa sporită a producţiei de energie din surse regenerabile cu o instalaţie subterană, fără a fi necesară extinderea rezervoarelor de apă existente utilizate de instalaţie, neavând, prin urmare, niciun impact asupra mediului.

Aproape 113 milioane euro vor contribui la creşterea rezilienţei şi a protecţiei infrastructurii energetice critice împotriva ameninţărilor fizice, cibernetice şi de altă natură în Polonia, Estonia, Letonia şi Lituania în cadrul sincronizării baltice.

Aceasta este prima dată când MIE finanţează măsuri de rezilienţă şi de protecţie a infrastructurii energetice critice la o astfel de scară, consolidând capacitatea sistemului energetic al UE de a răspunde noilor provocări.

Aceasta este a doua cerere de propuneri din cadrul primei liste PIC/PMI. Finanţarea acordată depăşeşte bugetul indicativ iniţial al cererii de propuneri, de 600 de milioane euro, reflectând succesul şi interesul observate în prima cerere de propuneri din 2024.

În plus, pentru prima dată, finanţarea MIE va fi utilizată pentru a sprijini protecţia infrastructurii energetice critice şi pentru a finanţa proiecte de lucru privind hidrogenul, demonstrând maturitatea tot mai mare a sectorului.

În urma evaluării cererilor de către Comisie, statele membre au examinat propunerea Comisiei în cadrul Comitetului de coordonare al MIE din 15 ianuarie 2026 şi au votat în favoarea acesteia.

Adoptarea oficială a deciziei de atribuire va avea loc în următoarele săptămâni. Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu (CINEA) va pregăti apoi acorduri de grant cu beneficiarii. Următoarea cerere de propuneri MIE pentru infrastructura energetică este planificată pentru al doilea trimestru al anului 2026.