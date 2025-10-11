Bogdan Ivan încearcă să convingă Comisia Europeană să amâne închiderea CE Oltenia: „Riscăm să avem o pană prelungită de curent”

Închiderea centralelor pe cărbune ar expune țara riscului unui blackout și ar duce la o scumpire de cel puțin 25-30% a energiei electrice, potrivit ministrului Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că încearcă să obțină de la Comisia Europeană o amânare a termenului pentru închiderea Complexului Energetic Oltenia. Bogdan Ivan a afirmat că reprezentanții Comisiei Europene nu au acceptat redeschiderea acestui dosar până când nu le-a prezentat un studiu independent care arată că România riscă o pană de curent prelungită în această iarnă, în lipsa energiei pe bază de cărbune. Ministrul Energiei atrage atenția că ar fi vorba doar de o amânare, întrucât România s-a angajat să închidă centralele pe cărbune, iar dacă nu face acest lucru riscă penalizări de 2,6 miliarde de euro.

„Eu am informat Comisia Europeană în urma analizei acestui studiu de 6.000 de pagini făcut de o companie independentă arată că, în anumite condiții, foarte complicate, în timpul iernii, dacă noi vom opri centralele care sunt bazate pe cărbune de la CE Oltenia, în anumite condiții, riscăm să avem o pană prelungită de curent.

Acest lucru s-ar întâmpla în cazul în care avem o iarnă foarte grea, cu furtună de zăpadă, cu imposibilitatea de a importa suficintă energie pentru a ține alimentate rețelele de energie din România. E cel mai negru scenariu”, a explicat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei a reamintit că România s-a angajat, în anul 2021, să închidă toate centralele pe bază de cărbune din țară până la finele anului 2025 și să le înlocuiască cu centrale pe bază de gaz. Țara noastră a primit și fonduri pentru a construi noi astfel de capacități: 2,6 miliarde de euro pentru două centrale pe gaz și un parc fotovoltaic plus baterii de stocare. Patru ani mai târziu nu s-a construit nimic, nici măcar nu s-a trecut de faza de licitații.

„Avem în desfășurare licitațiile, a doua oară, au fost reluate. Trei ani s-au făcut studii și expertize, suntem în fază finală pentru obținerea autorizației de construcție pentru parcul fotovoltaic. Singurul mom în care Comisia Europeană a acceptat să redeschidă acest dosar a fost când am pus pe masa ei acel studiu în care am arătat că există un risc în România, dacă noi închidem iarna asta CE Oltenia, să avem o pană de curent”, a spus Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei este încrezător că va reuși să amâne închidere Complexului Energetic Oltenia și atrage atenția că este vorba doar de o amânare. Dacă România nu îndeplinește țintele pe care și le-a asumat în 2021, riscă penalizări de la până la 2,6 miliarde de euro. Adică va fi nevoită să dea banii pe care i-a primit înapoi.

Ministrul Energiei a subliniat în mai multe rânduri că orice amânare trebuie să vină cu garanția construirii de capacități noi de producție pe gaze, astfel încât tranziția să fie realizată fără vid energetic și fără impact foarte mare asupra tarifelor.

Bogdan Ivan a declarat anterior că România importă în prezent aproximativ 22% din energia consumată, mai ales în orele de vârf sau în sezonul rece, când producția din surse regenerabile scade. Închiderea centralelor pe cărbune ar expune țara riscului unui blackout și ar duce la o scumpire de cel puțin 25-30% a energiei electrice, a mai spus ministrul.