Bolojan a anunţat că deficitul va ajunge la 30 de miliarde de euro şi că "dobânzile pe care le vom plăti se vor apropia de 3% din PIB"

Premierul a precizat, vineri, într-un interviu pentru Radio România Actualităţi, că, până la finalul acestui an, vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro şi că dobânzile pe care le va plăti ţara noastră, în 2026, se vor apropia de 3% din PIB.

”Estimarea pe care Ministerul de Finanţe a făcut-o este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, ceea ce este o sumă destul de mare, este aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an.

Într-o traducere şi mai plastică, fondul total de salarii în sectorul public din România se ridică la aproximativ 150 de miliarde de lei, într-un an. Deci, dacă România lucrează în condiţii normale, face aceleaşi investiţii pe care le-a făcut până acum, se comportă la fel, dacă nu ia împrumutul pe care îl ia în fiecare an, practic nu poate plăti niciun salariu, în sectorul public”, a afirmat Bolojan pentru sursa amintită.

Prim-ministrul a mai punctat că România plăteşte dobânzi foarte mari de la an la an.

"Gândiţi-vă că anul acesta se ridică la aproximativ 11 miliarde de euro, deci aproximativ 55 de miliarde de lei, iar anul viitor, pentru că şi anul acesta s-au luat credite şi indiferent ce guvern este şi anul viitor vor trebui luate creditele, pentru că nu poţi recupera asemenea diferenţe între cheltuieli şi venituri într-un an, îţi trebuie un număr de ani să ajungi la o valoare rezonabilă.

Anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din PIB. Deci sunt nişte dobânzi foarte mari şi dacă nu ne corectăm cheltuielil, în sensul să le scădem dacă nu ne încasăm veniturile cele pe care le-am stabilit şi trebuie să le încasăm şi dacă nu ne calculăm investiţiile în aşa fel încât să existe un calcul cât mai corect, adică lucrăm atât cât ne putem permite şi celelalte le prioritizăm şi le eşalonăm, în anii următori, spaţiul fiscal va fi tot mai mic şi practic vom fi un fel de agenţie de plăţi care va plăti dobânzi.

Nu este o situaţie comodă cea în care suntem, pentru că am cheltuit mai mult decât ne-am putut permite ani de zile, nu ne-am încasat veniturile şi în acelaşi timp am contractat lucrări de investiţii într-un cuantum atât de mare încât nu le mai putem duce”, a mai spus Bolojan.

Premierul României a mai menţionat, zilele trecute, că ţara noastră trebuie să continue reforma reducerilor bugetare, având în vedere împrumuturile la care apelează statul pentru a susţine cheltuielile publice. Creditele generează dobânzi de 11 miliarde de euro, susţine Bolojan, care a oferit exemple concrete despre ce ar putea face Guvernul cu aceşti bani.

"Gândiți-vă că dacă tot creditul pe care l-am luat anul acesta l-am duce în lucrări de drumuri expres, am face într-un an de zile 2500 de km de drumuri expres, adică am trece Carpații de la Chișinău și până la granița de vest, ne-am duce până în București, până la Craiova, peste tot, și asta în condițiile în care, timp de 40 de ani, am făcut puțin peste 1200 de km.

Ăștia sunt banii pe care îi irosim. Gândiți-vă că costul total al salariilor din sectorul public, într-un an de zile, este aproximativ 150 de miliarde de lei, deci este exact cam 30 de miliarde de euro. Practic, noi, dacă am continua cu investițiile și cu ceea ce se întâmplă în condiții normale astăzi, dacă nu luăm credite, n-am putea plăti niciun salariu în sectorul public”, a precizat premierul la B1TV.