Bolojan anunță că peste 2.500 de proiecte din PNRR trebuie finalizate în patru zile. Ce se întâmplă dacă termenul e depășit

1 minut de citit Publicat la 17:42 27 Aug 2026 Modificat la 17:42 27 Aug 2026

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, fotografiat la Oradea, la inaugurarea două pasaje rutiere și unul subteran pietonal. FOTO: Facebook Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat, joi, situația proiectelor finanțate prin PNRR, în condițiile în care acestea trebuie încheiate până la sfârșitul acestei luni.

"În această dimineață, am avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin programul PNRR.

Din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai aveam de recepționat peste 4.500 de investiții.

Peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună.

Investițiile finalizate până la sfârșitul lunii vor avea finanțare nerambursabilă, asigurată prin PNRR.

Asta înseamnă că autoritățile locale și constructorii s-au organizat bine și nu vor pierde fonduri.

Bolojan: Lucrările nefinalizate la 31 august continuă pe banii autorităților locale

Mai sunt câteva zile pentru încheierea recepțiilor, inclusiv completarea documentelor finale, iar toate serviciile guvernamentale vor asista autoritățile locale pentru a-și putea încasa banii.

Cererile de plată vor putea fi depuse în luna septembrie și vor fi achitate în câteva zile.

Conform legii de închidere a programului PNRR, aprobată ieri în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale.

Până la sfârșitul lunii octombrie, vom inventaria proiectele nefinalizate și sumele necesare terminării acestora.

În condițiile în care investițiile vor fi încheiate până la sfârșitul acestui an, autoritățile locale vor trebui să contribuie cu fondurile pentru lucrările derulate după sfârșitul lunii august.

Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii.

Bolojan: Autoritățile care nu încheie nici până la finele anului dau banii înapoi

Dacă nu vor termina lucrările nici până la sfârșitul acestui an, vor trebui să ramburseze și banii încasați pentru lucrările realizate până la sfârșitul acestei luni.

Sper să fie cât mai puține autorități în această situație.

Finalizarea la timp a lucrărilor, în condiții de calitate, precum și buna organizare, sunt aspecte ce țin de responsabilitatea bugetară și de respectul pentru cetățeni.

Fondurile naționale și cele europene au finanțat lucrări importante: autostrăzi și căi ferate, construcții de spitale și modernizarea școlilor, investiții în energie și anvelopări de blocuri și multe investiții locale", a comunicat Ilie Bolojan.