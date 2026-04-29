Bolojan anunță ce va face după moțiune, dacă guvernul său e demis: „PNL va construi un pol de modernizare. Se poate și din opoziție”

Ilie Bolojan spune că PNL va construi un „pol de modernizare” dacă guvernul său va fi demis la moțiune. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat, miercuri seară, ce va face PNL în perioada de după moțiune, în scenariul în care guvernul său este demis de alianța PSD-AUR din Parlamentul României. Liderul PNL a exclus din nou categoric vreo nouă coaliție cu PSD și a spus că PNL intenționează să creeze un „pol al modernizării” și că acest pol ar putea să fie făcut „și din opoziție”.

Bolojan a vorbit din nou și de felul în care se raportează PSD la PNL și a spus că conducerea partidului a înțeles că există riscul ca formațiunea să devină „partid-anexă”.

„În mod evident, în fiecare partid, atunci când sunt decizii de luat, există păreri diferite, dar partidul a înțeles că atunci când conducerea ta nu e hotărâtă la tine, ci în alte părți, dacă nu-ți păstrezi identitatea și caracterul și nu ai forța să rămâi partid relevant, atunci devii partid-anexă. Dacă cineva nu te respectă, nu respectă nicio înțelegere, minte în tot ce te privește – atunci de ce să mai încerci încă o coaliție cu acești oameni”.

Întrebat ce urmează să facă dacă guvernul este dărâmat la moțiune, Bolojan a spus că PNL ar putea să creeze un „pol de modernizare” a României în Parlament și că ar putea să facă asta și de la guvernare și din opoziție. El a exclus, totuși, orice participare la o nouă guvernare cu PSD.

„În situația în care s-ar ajunge la o astfel de consultare post-moțiune, vom lua mandatul de la conducere, mergem în fața președintelui și ne spunem punctul de vedere. Putem să fim într-o guvernare, dar nu în coaliție cu PSD. PNL trebuie să caute o alternativă pentru a construi un pol de modernizare, putem să-l facem și din opoziție, dar avem dorința de a face ceva și asta vrem să facem”, a spus șeful guvernului.

Bolojan exclude categoric o nouă guvernare cu PSD

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, în condiţiile în care PSD a declanşat o criză politică, prin demisia miniştrilor din guvern, PNL nu va mai intra într-o coaliţie cu PSD. „Cred că există o consecvență a partidului. S-au dat două voturi. Acum o lună jumătate, când am văzut că PSD fuge de responsabilități, am avertizat că ei nu au propus nicio soluție și că doar încerarea de a demola un guvern nu are niciun fel de legătură cu interesul țării”, a declarat Bolojan la TVR 1.

Ilie Bolojan a mai afirmat că PNL încearcă să ţină cont de votul antisistem care a fost dat la ultimele alegeri.

„Cred că există fără dubii, în afară de perspectiva a ceea ce s-ar putea întâmpla, o consecvență a partidului. S-au dat două voturi. Acum o lună jumătate, când am văzut că PSD fuge de responsabilități, am avertizat că ei nu au propus nicio soluție și că doar încerarea de a demola un guvern nu are niciun fel de legătură cu interesul țării.

Am spus că atunci când se va genera o criză, PNL nu se va mai alia cu PSD. Am făcut-o și a doua oară. Acest vot antisistem de la ultimele alegeri este un efect al unor politici de care PNL s-a despărțit”, a afirmat Bolojan.

Premierul a mai fost întrebat şi cum va reacţiona PNL dacă președintele le va cere să rămână într-o coaliție pro-europeană și dacă se creează un nucleu în PNL dispus să ia în calcul oferta:

„Dacă îți hotărăște altcineva conducerea partidului, atunci devii o anexă. Dacă cineva nu te respectă, este de natură de a nu te mai duce sub nicio formă într-o astfel de înțelegere. Cei care au generat criza trebuie să vină niște soluții. Chiar dacă guvernul rămâne în funcție, nu va mai avea capacitatea să livreze maximul posibil în condițiile date.

Dacă nu mai știi cine-i ministru, cine secretar de stat, randamentul aparatului de lucru scade. Dacă ai ști că există niște soluții, niște rezerve financiare ale statului nu ar fi o problemă, însă noi avem probleme foarte serioase, iar situația de instabilitate creează niște probleme serioase în lunile următoare", a mai spus Bolojan.

Moțiunea PSD-AUR va fi votată marțea viitoare

AUR și PSD au depus o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan, marți, după ieșirea PSD-iștilor de la guvernare, săptămâna trecută. Votul pe moțiunea de cenzură ar urma să aibă loc marțea viitoare. Textul a adunat 251 de semnături, cu 18 mai multe decât necesarul de voturi pentru demiterea guvernului.

Din cauza alianței sale cu AUR, PSD a pierdut, însă, un vot – senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat că demisionează din partid și a spus că partidul este „pe contrasens” cu propriile convingeri.