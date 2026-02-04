Bolojan, despre pachetul PSD privind eliminarea CASS pentru mame și veterani: Nu a fost discutat nici în Coaliție, nici în Guvern

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seara, că „pachetul de solidaritate” propus de PSD, care prevede eliminarea CASS pentru mame și veterani de război, nu a fost discutat în Coaliție și nici la nivel guvernamental.

„Pachetul nu a fost discutat în Coaliție și nici la nivel guvernamental. Personal, consider că atunci avem posibilitatea trebuie să susținem cetățenii vulnerabili și nu văd o problemă să discutăm despre posibilitatea ca pensionarii cu pensii sub un anumit nivel să beneficieze de un sprijin.

Trebuie să înțelegem însă, că indiferent cine este premier, că orice excepții, facilități trebuie să se bazeze pe anumite sume pe care ar trebui să le ai și trebuie să vedem de unde acoperim aceste sume.

În zilele următoare se va clarifica și aceste aspect. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca atunci când suntem într-o Coaliție, fiecare partid să încerce să prezinte propunerile în interior, într-un format tehnic. Și apoi să le prezinte public. Nu sună sub nicio formă bine ca în permanență, partidele să disoneze în acțiuni, unii să propună ceva, alții altceva, pentru că dă o senzație de nefuncționalitate pentru că generează tensiuni inutile și așteptări care nu pot fi acoperite”, a precizat prim-ministrul, în cadrul conferinței de presă organizată la Palatul Victoria.

PSD propune eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune. Astfel, peste 500.000 de familii ar urma să beneficieze de pe urma acestei măsuri sociale, a precizat ministrul Muncii, Florin Manole, luni.

Manole a anunțat și un sprijin pentru copiii din România care sunt în cele mai dificile situații: copiii cu dizabilități, care au beneficii sociale foarte scăzute cuprinse între 80-460 de lei, și pentru copiii din familii monoparentale, care primesc venit minim de inclusiziune. Pentru aceste categorii, PSD propune o creștere a indemnizațiilor.