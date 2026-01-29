Bolojan: „Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înţelegere”

Premierul a adăugat că „indiferent ce va fi după anul 2027”, România va merge în continuare pe direcția începută de el. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la o întâlnire cu o delegație de investitori, că din primăvara anului 2027, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, iar PNL are de gând să onoreze această înțelegere, relatează Agerpres. Precizările prim-ministrului liberal vin după ce un primar a spus că ar avea un „plan secret” și le-ar fi spus primarilor PNL că stea „liniștiți” că rotativa cu PSD, programată anul viitor conform protocolului de Coaliție, nu va avea loc.

„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înţelegere. În ultimii ani, lucrurile nu au funcţionat bine şi pentru că oamenii politici nu şi-au respectat înţelegerile. E greu să ne respecte cetăţenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi”, a spus Ilie Bolojan în fața investitorilor, pe care i-a primit, joi, la Palatul Victoria.

Premierul a adăugat că „indiferent ce va fi după anul 2027”, România va merge în continuare pe direcția începută de el.

„România a avut acum nişte lecţii. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înţeles cu toţii acest lucru şi mă refer la oamenii politici. În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că, indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcţia pe care am început-o", a spus Ilie Bolojan.

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a stârnit o furtună în PNL Maramureș, după ce a spus la Antena 3 CNN că Ilie Bolojan le-ar fi spus, la o întâlnire cu mai mulți edili din județul Maramureș, că are un plan secret, iar în 2027 nu va avea loc rotativa cu PSD. Filiala PNL Maramureș a negat afirmațiile lui Petruț, dar acesta insistă că nu a mințit.

Vladimir Petruț a insistat, la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan le-ar fi spus primarilor PNL din Maramureș să stea liniștiți, deoarece nu va fi numit un prim-ministru de la PSD în 2027, dar a adăugat că afirmația potrivit căreia președintele și-ar dori „premierul lui” i-ar aparține unui alt lider liberal, al cărui nume nu l-a menționat.