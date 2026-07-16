Bolojan, la semnarea memorandului România-Serbia pentru proiectul Porțile de Fier 3: "Energia a devenit un aspect de securitate"

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică şi, în final, de nivel de trai pentru că preţurile mari la energie afectează companiile, reduc investiţiile şi se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetăţeni, a declarat, joi, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, la semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi cel al Republicii Serbia pentru facilitarea schimbului de informaţii privind proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Djerdap 3, notează Agerpres.

"Astăzi deschidem discuţia despre un posibil nou proiect. Memorandumul pe care l-am semnat astăzi creează cadrul necesar pentru un schimb de informaţii privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Djerdap 3 şi pentru a înţelege exact ce beneficii poate aduce, dar şi ce impact poate avea.

Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică şi, în final, de nivel de trai. Preţurile mari la energie afectează companiile, reduc investiţiile şi se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetăţeni", a spus premierul.

Potrivit acestuia, România are nevoie, în acelaşi timp, de capacităţi care să poată echilibra sistemul energetic atunci când producţia variază.

"Centrale cu acumulare prin pompaj pot avea un rol important în această ecuaţie. Ele pot stoca energie atunci când există surplus şi o pot pune la dispoziţia sistemului atunci când este nevoie. Pe scurt, pot contribui la stabilitatea reţelei şi la folosirea mai eficientă energie pe care o producem", a explicat Bolojan.

Bolojan, despre cooperarea cu Serbia

Prim-ministrul consideră că Djerdap 3 este un proiect care merită analizat cu toată seriozitatea.

"Pentru România este important ca dezvoltarea sa să fie compatibilă cu funcţionarea şi producţia de energie de la Porţile de Fier I şi II, să asigure protejarea zonelor riverane (...) şi să ţină cont de navigaţia pe Dunăre. România îşi doreşte o cooperare mai strânsă cu Serbia în domeniul energiei. Suntem vecini, avem infrastructură comună, avem interese comune şi ne confruntăm cu multe dintre aceleaşi provocări. Este firesc să căutăm împreună soluţii care cresc securitate energetică şi competitivitate economiilor noastre.

Îi mulţumesc doamnei ministru şi colegilor din Serbia pentru deschiderea la dialog şi pentru cooperare. Experienţa de la Porţile de Fier ne arată că România şi Serbia ştiu să lucreze împreună la proiecte energetice importante", a mai spus prim-ministrul român.

La rândul său, ministrul Mineritului şi Energiei din Serbia, Dubravka Dedovic Handanovic, a mulţumit României pentru sprijinul acordat Serbiei pe parcursul său de integrare europeană, precizând că, până în prezent, comisia tehnică româno-sârbă a avut 104 sesiuni de lucru, cea mai recentă în septembrie 2025.

"Documentul pe care îl semnăm astăzi reprezintă un pas înainte important în continuare a cooperării noastre, un pilon esenţial al asigurării securităţii energetice pentru cetăţeni noştri, pentru economiile ţările noastre. Proiectul reprezintă o iniţiativă strategică ce va plasa regiunea noastră într-o poziţie mult mai avantajoasă pe piaţa din Europa de Est. Această hidrocentrală va putea integra o capacitate mai mare de energie regenerabilă, sprijinind astfel tranziţia energetică şi promovarea unui sector energetic mai curat. Atunci când va fi construită, Djerdap 3 va deveni cea mai mare facilitate de stocare în această parte a Europei, dacă nu chiar cea mai mare din Europa. De aceea, în acest sens suntem încântaţi să putem coopera cu România la acest proiect transfrontalier de importanţă majoră", a spus Dubravka Dedovic Handanovic.

Aceasta a menţionat că, pe parcursul acestui an, Serbia va realiza "o planificare de alimentare şi tehnică pentru studiul de fezabilitate al acestui proiect".

Porţile de Fier, parte a unui acord strategic

Ministrul Mineritului şi Energiei de la Belgrad a adăugat că "Djerdap 3 sau Porţile de Fier III, aşa cum îi spunem, este elaborat în conformitate cu Acordul strategic privind cooperarea în domeniul energetic semnat între Serbia şi Statele Unite, care a intrat în vigoare martie 2025".

Ea a precizat că, deja, a fost lansat un apel de proiecte în acest sens pentru companiile care doresc să participe la construcţia hidrocentralei, până în prezent şase companii înscriindu-se în procesul care este în derulare.

"Serbia şi România au început un nou demers de cooperare în sector energetic prin semnarea Memorandumului de înţelegere pentru construcţia interconectorului Serbia-România, cu o capacitate de minim 1,6 metri cubi pe an. De asemenea, avem o înţelegere între companiile naţionale de producţia a gazelor din cele două ţări şi pe parcursul următoarelor zece luni intenţionăm să finalizăm o conductă de 31,6 km de la Mokrin până la graniţa cu România. Asta va permite conectarea Serbiei la coridorul de gaze BRUA", a mai spus Dubravka Dedovic Handanovic.