Bolojan nu i-a reproşat lui Claudiu Manda că l-a făcut ”lăutar”, spune Ciprian Ciucu: "Nu îl bagă în seamă. E o diferență de caracter"

Ciprian Ciucu: “Nu îl bagă în seamă! E diferență de personalitate, de anvergură intelectuală. Sursa colaj foto: Hepta/Facebook

Prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Antena 3 CNN că premierul Ilie Bolojan nu i-a reproșat nimic lui Claudiu Manda, după ce secretarul general al PSD l-a făcut “lăutar” și l-a amenințat cu înlăturarea din fruntea Guvernului:

“Nu îl bagă în seamă! E diferență de personalitate, de anvergură intelectuală, diferență de caracter imensă. Poate să zică, câți nu sunt care zic diverse lucruri”, a spus Ciprian Ciucu.

Întrebat despre reproșurile din PNL la adresa premierului Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu a precizat:

“Ceea ce apare în presă e diferit de ceea ce se întâmplă în interior. Am văzut stenograme false de la Vila Lac. Nu au fost. Să le scoată pe voce cei care le scot, că așa pot să scrie oricine”.

De asemenea, despre acuzațiile lansate de europarlamentarul Ilie Bolojan la adresa premierului, Ciprian Ciucu a spus că acesta nu poate proba nimic din ceea ce a spus.

“A folosit ședința BPN unde nu mai este membru doar pentru a veni și să facă niște declarații. Poate vrea să revină în prim-planul politicii din România. Astfel de declarații înainte de Ilie Bolojan ar fi fost folosite prin diferite metode, suspendări și așa mai departe. Mulți colegi au luat cuvântul împotriva partidului și nu au avut niciun fel de reproș în timpul ședinței. Cum să fie dictator? Este opusul”, a precizat Ciprian Ciucu, vorbind despre Ilie Bolojan.

Cât privește măsurile de austeritate, Ciprian CIucu a acuzat PSD că a blocat reformele și că a alocat mai mult timp scandalurilor din coaliție:

”Ce să facă un premier care are în alegeri 13%? A stat, a încasat, s-a ţinut vertical, şi-a asumat şi am început să vedem aceste rezultate economice. Am fi fost mult, mult mai bine dacă fiecare era serios în această coaliţie. Eram mult mai bine acum. După care domnul Grindeanu putea să vină la o masă pusă, la o masă refăcută și să înceapă ce face PSD de obicei, redistribuire și așa mai departe. Au stat și s-au încăpăţânat să atace PNL, dar în special pe domnul preşedinte şi pe principalul vector de imagine al PNL, săptămână de săptămână”.