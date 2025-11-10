Bolojan: Pregătim o nouă cerere de plată PNRR în valoarea de peste 2,5 miliarde de euro. Unde vor merge banii

1 minut de citit Publicat la 20:13 10 Noi 2025 Modificat la 20:17 10 Noi 2025

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni pregătirea în guvern a unei noi cereri de plată din PNRR în valoarea de peste 2,5 miliarde de euro.

„Am avut azi o ședință cu colegii din mai multe ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. Ne propunem să o depunem până la finalul lunii, obiectiv pentru care trebuie să avem îndeplinite 60 de condiții (jaloane). Cele mai multe sunt deja îndeplinite”, a spus Ilie Bolojan, într-o postare publicată pe Facebook.

Șeful Executivului a precizat că, în prezent, „sunt în faza finală de realizare restul jaloanelor la Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi, guvernanța companiilor de stat”.

„În următoarele două săptămâni și aceste condiții vor fi definitivate în ședințele de guvern. Banii vor finanța lucrări de infrastructură mare, spitale, școli în curs de realibilitare”, a spus Ilie Bolojan.

România așteaptă în acest final de săptămână aprobarea noului PNRR, renegociat în ultima perioadă, precum și prima evaluare macroeconomică, două momente-cheie care ar putea elimina riscul suspendării fondurilor europene.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat luna trecută că „România are acum un PNRR realist, care sprijină economia şi comunităţile locale”, după ce Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României cu o valoare totală de 21,4 miliarde de euro.