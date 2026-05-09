Bolojan spune că centrala de la Iernut va fi gata până la sfârșitul anului: “E unul dintre cele mai importante proiecte din energie”

Bolojan: Vom avea o producţie de energie în bandă suficient de puternică ca să putem echilibra sistemul naţional. Foto: Agerpres

Guvernul are ca obiectiv punerea în funcţiune a centralei de la Iernut până la finalul acestui an, a declarat premierul demis, Ilie Bolojan, sâmbătă, la Târgu Mureș, potrivit Agerpres.

El a specificat că lucrările sunt contractate direct de Romgaz.

"Voi trece pe la şantierul termocentralei de la Iernut, unde, după eşecurile pe care le-am avut, de finalizare a acestor lucrări, din păcate din 2016 până astăzi, suntem în situaţia în care conducerea Romgaz, căreia îi mulţumesc pentru eforturile pe care le-au făcut anul trecut şi anul acesta, să închidă practic diferendele pe care le aveau cu constructorii spanioli, am ajuns în situaţia în care această lucrare este contractată direct de Romgaz. Lucrările practic vor începe în creştere începând de săptămâna viitoare şi până la sfârşitul acestui an avem ca obiectiv punerea în funcţiune a acestei centrale importante pentru România", a spus Bolojan.

Premierul interimar a adăugat că centrala are o capacitate de 430 de megawatti.

"Odată cu finalizarea acestei centrale şi a celei de la Mintia, începând de anul viitor vom avea o producţie de energie în bandă suficient de puternică ca să putem echilibra sistemul naţional şi este unul dintre cele mai importante proiecte din energie", a menţionat Ilie Bolojan.

Potrivit unei decizii adoptate vineri de Guvern, angajații Romgaz vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, în condițiile în care compania derulează cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat, sâmbătă, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - Institutul Inimii - unde va fi construită, cu finanţare PNRR, o nouă clădire de spital pentru tratarea pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare grave.