Guvernul Bolojan a aprobat creșteri salariale de 6,5% la Romgaz, începând cu 1 iunie 2026

Angajații Romgaz vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, potrivit unei decizii luate vineri de Guvern, în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei.

“Decizia de majorare a salariilor angajaților ROMGAZ cu 6,5% a fost luată printr-un Memorandum adoptat în ședința de astăzi a Guvernului și are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția sa la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național. În acest context, nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate de companie.

Măsura are un caracter prudent și justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piața forței de muncă specializate”, a transmis Guvernul României.

Ce prevede Memorandumul adoptat de Guvernul Bolojan

În Memorandumul adoptat vineri se precizează că Romgaz se poziționează ca lider investițional în perioada ianuarie 2022–2025, realizând aproximativ 52% din valoarea totală a investițiilor cumulate ale principalelor 5 companii de stat din energie (ROMGAZ, Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Transelectrica).

În această perioadă (2022–2025), cele 5 companii au realizat investiții cumulate de aproximativ 25,9 miliarde lei (conform rapoartelor publicate de fiecare companie), din care ROMGAZ a investit aproximativ 13,6 miliarde lei, respectiv 52%.

Proiectul Neptun Deep prevede obținerea primei producții de gaze naturale în 2027, cu o cotă ROMGAZ de 50%. Investițiile necesare în 2026 (cotă ROMGAZ 50%) sunt estimate la aproximativ 4 miliarde lei, iar producția anuală estimată (cotă ROMGAZ) este de circa 4 miliarde metri cubi/an.

Până în 2029, ROMGAZ estimează forarea a minimum 36 de sonde în perimetrele de explorare-dezvoltare-evaluare, trecerea la contracte de tip „daily rate” și reorganizarea activității de foraj susținând realizarea programului minim asumat la ANRMPSG.

"În 2026, operatorii economici care aplică prevederile OG nr. 26/2013 pot majora cheltuielile salariale față de 2025 cu maximum indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026, pe baza unei analize temeinic justificate și cu aprobarea Guvernului prin memorandum. Majorările se aplică din luna următoare aprobării și nu pot depăși lunar acest indice.

Pot solicita aprobarea operatorii economici care: nu au pierderi și plăți restante la 31 decembrie 2025 și nu prevăd astfel de situații în 2026; sau care au pierderi/plăți restante, dar le reduc cel puțin dublu față de impactul majorărilor salariale și reduc plățile restante cu minimum 20%; sau care au beneficiat de subvenții în 2025, cu condiția ca majorările salariale să fie acoperite din venituri proprii, în corelație cu creșterea acestora", se mai precizează în Memorandum.