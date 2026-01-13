Bolojan spune că nu-l demite pe Radu Marinescu: „Încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru”

Premierul Bolojan a spus că „nu are date să judece strict această situație” referitor la plagiatul ministrului Justiției, Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Premierul Ilie Bolojan a admis marți seara, într-un interviu acordat la TVR, că plagiatul este „o formă de furt” care „nu este de apreciat”, dar că nu-l va demite pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, după dezvăluirile făcute de PressONE legate de plagierea tezei sale de doctorat.

„Am avut o discuție în această dimineață cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri de 15-20 de ani în urmă și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru”, a spus Bolojan.

„Sigur că plagiatul, în principiu, care e o formă de furt, să ne înțelegem foarte bine, nu este de apreciat. Asta e un principiu general pe care l-am susținut întotdeauna și cred că-l susține orice om rațional care înțelege ce înseamnă valoarea muncii”, a mai adăugat șeful Executivului.

Bolojan a mai precizat că acest acest gen de dezvăluiri afectează credibilitatea miniștrilor și a guvernului, ceea ce duce la pierderea autorității, motiv pentru care „clarificarea oricăror situații de genul acesta este de bun augur”.

„Nu am date să judec strict această situație. Eu sper ca, într-o formă sau alta, o entitate independentă va certifica sau nu dacă acest plagiat este real sau nu. Azi înțeleg că domnul ministru nu mai predă nici la universitate, și nu mai are un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului. Trebuie să discutăm foarte deschis: orice om care ocupă o funcție publică sau o funcție de răspundere în sectorul privat, este performant sau nu și în funcție de autoritatea pe care o are. Cei care ocupă funcții publice sunt atacați, motivați sau nu. Datorită acestor atacuri ne pierdem autoritate, riscul să nu mai fim performanți e destul de mare”, a precizat premierul Bolojan.

Când i-au fost amintite problemele de credibilitate din cazul foștilor miniștri Dragoș Anastasiu și Ionuț Moșteanu, care au fost astfel nevoiți să demisioneze și de ce nu se aplică aceeași formulă și în cazul lui Marinescu, premierul Bolojan a spus că „e o acuzație care intră în zona de speculații” și „sunt aspecte care țin de evaluarea personală, evaluarea politică pe care fiecare partid care susține miniștrii o face”.