Bolojan: "Vom exporta benzină fără restricții în perioada următoare. Nu va fi nicio problemă"

2 minute de citit Publicat la 22:29 24 Mar 2026 Modificat la 22:29 24 Mar 2026

Ilie Bolojan spune că România va exporta benzină, pentru că produce mai mult decât consumă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că România va exporta în continuare benzină "fără restricții" către țările cu care are contracte.

El a spus la Euronews România că producția de benzină la nivel național este mai mare decât cererea de pe piața internă.

"Se introduce posibilitatea de a limita exporturile. Doar această posibilitate. De ce? Pentru că sunt două aspecte: pe de o parte, noi suntem un producător excedentar, ca țară, de benzină.

Bolojan: Pentru a produce la maxim motorină, trebuie să producem și benzină. Excedentul merge la export

Pentru a putea avea o producție maximă de motorină, trebuie să producem și benzină în paralel.

Ca atare, pentru că benzina nu o putem consuma pe piața românească, o exportăm pe piețele din jur. Deci, este o problemă tehnologică de producție.

România, în ultimii ani, este un exportator de benzină și un importator de țiței și de motorină, produs finit. Ca atare, vom exporta, în perioada următoare, benzină, fără probleme, fără restricții, către toate țările cu care avem contracte", a precizat prim-ministrul.

El a adăugat că, dacă vor fi probleme pe lanțurile de aprovizionare, vor fi luate măsuri și în ceea ce privește piața benzinei.



"Dacă în perioada următoare apare o situație în care lanțurile de aprovizionare vor avea probleme, ceea ce nu se întrevede în momentul de față pe termen scurt, atunci putem lua măsuri care să ne protejeze piața internă.

În principal, aici este vorba despre componenta de motorină, unde este presiunea cea mai mare și unde peste 70% din consumul țării noastre ține de motorină", a explicat prim-ministrul.

CES a blocat ordonanța privind plafonarea adaosului comercial la carburanți și materiile prime

Consiliul Economic și Social, CES, a blocat, marți, prin neavizare, Ordonanța prin care Guvernul Bolojan urma să declare stare de urgență pe piața produselor petroliere.

În lipsa avizului CES, adoptarea Ordonanței în ședința de guvern nu ar fi fost posibilă, așa că ședința Executivului a fost contramandată, marți după-amiază.

Conform actului normativ, adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

CES va avea miercuri ședința săptămânală și va pune atunci în discuție textul ordonanței.

Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social, a explicat la Antena 3 CNN că o reducere de un leu pe litru este fezabilă, dar că ordonanța, în forma actuală, nu rezolvă problema.

Comisiile de specialitate din CES au cerut ca efortul să fie împărțit între stat și sectorul privat.

Ordonanța Guvernului prevede doar plafonarea adaosului comercial al companiilor. CES spune că nu e suficient, iar statul trebuie să contribuie și el, prin reducerea accizei sau a altor taxe.