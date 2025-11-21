Bolojan vrea să elimine "posibilitatea de a locui, după ce te-ai pensionat, în locuinţele de serviciu". Sunt vizate şi chiriile

Premierul României a mai transmis, vineri, în conferinta de presă de la Guvern, că vizează îndreptarea a ceea ce se întâmplă astăzi în domeniul neactualizării chiriilor la locuinţele de serviciu din 2007, precum şi eliminarea "posibilității de a locui, după ce te-ai pensionat, în locuinţele de serviciu". ”Tot săptămâna viitoare sper că apare şi această ordonanţă”, a mai spus Bolojan.

”Corectăm de exemplu ceea ce se întâmplă astăzi în domeniul neactualizării chiriilor la locuinţele de serviciu din 2007. N-au mai fost actualizate.

Săptămâna viitoare vom aproba o hotărâre de guvern”, a declarat premierul, care a adăugat şi că vor corecta ”posibilitatea de a locui, după ce te-ai pensionat, în aceste locuinţe de serviciu, în timp ce noi plătim altora sume pentru navete sau pentru lucru într-o altă localitate”.

Chiria pentru o locuinţă de serviciu: 42 de lei

Cseke Attila a transmis că Ministerul Dezvoltării, a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede actualizarea tarifelor. Potrivit legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an.

În momentul de faţă, chiria pentru o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, va fi de 94,21 de lei. Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost în anul 2007.

Actul normativ are şi excepţii: locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, şi locuinţele deţinute de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat. În cazul acestora, chiria se calculează în baza legii modificate în 2018.