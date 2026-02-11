Burduja, despre “oamenii nebuni” de la stat: “Semnează pe miliarde și sunt prost plătiți”. În ce categorie îl plasează pe Bolojan

Sebastian Burduja a precizat că în calitate de ministru al Energiei a luat măsuri drastice pentru directorii care nu își făceau treaba. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a oferit explicații pentru Antena 3 CNN, după ce a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de către sindicaliștii din Guvern. Burduja a generat controverse după ce a spus într-un podcast că „la stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, oameni care își completează veniturile și oameni nebuni”.

“Nu e vorba despre ce am vrut să spun, ci despre ceea ce am spus, și anume că în sectorul public sunt oameni care semnează pe miliarde de euro și sunt prost plătiți, cu condiții de muncă proaste și extrem de competenți. Și în energie, și în securitate cibernetică oamenii aceia ar putea pleca oricând în privat și ar câștiga de cinci, șase sau de zece ori mai mult. Nu o fac dintr-o frumoasă nebunie pentru România, pentru că vor să facă ceva pentru țara asta și să țină lucrurile în mișcare”.

Sebastian Burduja a precizat că în calitate de ministru al Energiei a luat măsuri drastice pentru directorii care nu își făceau treaba, precum desființarea posturilor:

“Hoților le-am făcut plângere penală, că nu e atributul meu să îi condamn, iar cu incompetenții am făcut reorganizare, din care 27% dintre posturi au fost desființate și 35% dintre posturile de directori. Un om care stă la stat este un factor demotivant pentru cei care își fac treaba și muncesc. Tu ca ministru, ca primar sau ca autoritate care conduce o instituție nu ai pârghii legale să motivezi un om performant și ai puține pârghii legale de a sancționa un om neperformant. Cine a făcut administrație știe ce vorbesc, cât de greu e să reorganizezi o instituție, cât de greu e să treci un om prin comisia de disciplină, oricât de puțin ar munci sau prostii ar face în funcția publică”.

În ce categorie îl plasează pe Ilie Bolojan

Întrebat în ce categorie îl plasează pe Ilie Bolojan, Sebastian Burduja a spus că premierul e “nebun de România”:

“Domnul Bolojan este un om care și-a dedicat viața și o bună parte a carierei pentru a-i sluji pe semenii săi”.

Cât privește controversele generate în urma declarațiilor sale, Sebastian Burduja a precizat că a făcut o pledoarie pentru plata corectă a muncii și a competenței în administrație:

“Dacă cinceva s-a simțit jignit pentru că nu a urmărit declarația mea, sigur, regret situația. Asta nu scuză pe cei care trunchiază declarația. Eu mă declar public un nebun de România. Sunt unul dintre oamenii pentru care nu contează atât banii, cât ceea ce las în urma mea și asta o calific ca pe o frumoasă nebunie. Mă bucur că sunt foarte mulți români care gândesc așa”.