Directorii Romsilva organizau partide de vânătoare cu „invitați speciali” în timpul programului de lucru

Diana Buzoianu anunță măsuri după raportul Corpului de Control de la Direcția Silvică Iași. Foto: Hepta

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, joi, că a semnat raportul Corpului de Control cu privire la acţiunile de vânătoare din ianuarie 2026, organizate la Direcţia Silvică Iaşi din cadrul Romsilva. Raportul a arătat că mai mulți directori Romsilva s-au adunat pentru a participa la acțiuni de vânătoare, în timpul în care ar fi trebuit să fie la serviciu.

Diana Buzoianu a mai precizat că verificările au scos la iveală și prezența unor zilieri și invitați externi care nu ar fi plătit tarifele aferente participării la partidele de vânătoare.

„Am semnat raportul Corpului de Control cu privire la acțiunile de vânătoare din ianuarie 2026, organizate la Direcția Silvică Iași din cadrul Romsilva.



Ce a descoperit Corpul de Control? Directori Romsilva care se adună de prin țară în zile de muncă ca să participe la acțiuni de vânătoare, zeci de angajați zilieri (o parte rude sau cunoscuți ai personalului silvic din Romsilva) care participă la respectivele partidele de vânătoare cu niciun leu plătit oficial și invitați speciali din afara Romsilva la acțiuni de vânătoare care nu au plătit niciun tarif de organizare.

De exemplu, Directorul Direcției Silvice Botoșani, domnul Havris Marius, și Directorul Direcției Silvice Ialomița, Niță Nicușor, și-au atribuit sarcini de serviciu în nume propriu fix ca să poată să participe la acțiuni de vânătoare la Direcția Silvică Iași”, a transmis Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, Corpul de control al Ministerului Mediului a cerut să fie aplicate reguli foarte clare pe viitor și să fie recuperate prejudiciile.

„Niciunul dintre directorii care au participat la partide de vânătoare nu au dat rapoarte oficiale care să arate ce era așa mare interes de serviciu pentru ei să bată atâția km în alte județe să vâneze la Direcția Silvică Iași.

Așa arată vânătoarea ca ,,management cinegetic” susținută de Direcția Silvică Iași.

Corpul de control al Ministerului Mediului a cerut să fie aplicate reguli foarte clar pe viitor să nu mai existe invitați externi care nu-și plătesc tarifele. Să fie recuperate prejudiciile. Să fie trasate proceduri clare de cine vine la aceste acțiuni din cadrul Romsilva”, a încheiat Diana Buzoianu.

De asemenea, tot în acest context, Diana Buzoianu a transmis, pe 29 iulie, către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie raportul corpului de control efectuat la Regia Naţională a Pădurilor (RNP) - Romsilva, care arată pierderi financiare masive, prime nejustificate acordate în direcţii cu pierderi, fonduri speciale gestionate defectuos etc.

Controlul a vizat patru direcţii esenţiale: evoluţia indicatorilor financiari, gestiunea resurselor umane şi a cheltuielilor de personal, utilizarea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, precum şi gestionarea fondului de accesibilizare. Rezultatele obţinute evidenţiază disfuncţionalităţi majore şi un management profund deficitar.