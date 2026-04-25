Buzoianu acuză AUR de o campanie de dezinformare: Nu va fi interzis pășunatul oilor la munte sau cositul

sursa foto: Getty

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a denunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, ceea ce numește o campanie coordonată de dezinformare orchestrată de AUR, prin care i se atribuie în mod fals intenția de a interzice pășunatul și activitățile tradiționale pe pășunile României.

„De câteva zile e ordin pe unitate la AUR (și nu numai) să se facă postări cu mine cu informații false prin care zic că aș interzice eu pășunatul și activitățile tradiționale pe pășunile României”, a scris Buzoianu.

Ministrul a precizat că „sute de conturi au postat coordonat zilele acestea poze modificate cu mine cu AI și au împins acest delir că zonele prioritare pentru biodiversitate vor însemna o opreliște pentru fermierii români.”

Buzoianu a respins acuzațiile, explicând că nu doar că activitățile tradiționale nu vor fi oprite în zonele prioritare pentru biodiversitate, dar a introdus în legislație prevederi explicite care le protejează.

„Pe scurt, nu doar că în zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite activitățile tradiționale, pășunatul sau cositul, dar am și introdus expres în lege definirea zonelor cu management activ unde am trecut negru pe alb că se vor putea desfășura aceste activități”, susține ministrul.

Aceasta a citat articolul 40.6 din Ordonanța de Urgență nr. 25/2026, care prevede: „În zonele prioritare pentru biodiversitate cu regim de management activ sunt permise activități de pășunat, cosit și activități tradiționale desfășurate pe acele pășuni și pajiști.”

Buzoianu a acuzat că întreaga campanie are ca scop discreditarea reformelor pe care le-a implementat la minister.

Ea i-a mai avertizat pe cetățeni să fie vigilenți față de acest tip de atacuri: „Când vedeți campanii de denigrare pe social media, cu sute de conturi care încep să scrie același lucru într-o zi-două, să știți că e foarte posibil să fie campanie coordonată comandată de niște grupuri de interese.”