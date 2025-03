Călin Georgeescu a ajuns, luni dimineața, în fața instanței, unde a contestat măsura controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat penal pentru şase infracţiuni, printre care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Candidatul la prezidențiale a râs la întrebările presei și nu a oferit niciun răspuns.

Procesul lui Călin Georgescu este programat să înceapă la ora 13:00. Acesta a ajuns în instanță, alături de avocatul său care la fiecare întrebare a presei a replicat „nu mai denigrați”. Călin Georgescu nu a dorit să stea de vorbă cu jurnaliștii.

Candidatul la alegerile prezidenţiale a fost pus miercurea trecută sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile. În acest timp nu are voie să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare, şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Călin Georgescu este urmărit penal pentru săvârşirea a şase infracţiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Procurorii de la Parchetul General l-au acuzat pe Călin Georgescu de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Georgescu e acuzat și de fals privind sursele de finanțare a campaniei electorale și în declarațiile de avere.

Candidatul la prezidențiale a respins acuzațiile și susține că este o victimă.

„Nu e nicio diferenţă între mentalitatea şi sistemul comunist de atunci şi cel de acum. Noi mergem înainte. Noi poporul suntem această putere, suntem energie. Nu vom îngenunchia sub nicio formă şi lucrurile nu mă surprind. Vom continua pentru libertatea noastră şi pentru spiritul democratic”, a spus Călin Georgescu, vineri.

Călin Georgescu este acuzat de implicare într-o organizație cu caracter fascist și promovarea în spațiul public a unor ideologii și figuri istorice controversate, dar și pentru și răspândirea de informații false cu impact asupra securității naționale care, potrivit art. 404 Cod Penal, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

