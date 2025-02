Călin Georgescu a făcut salutul nazist la ieșirea de la Parchet. Tocmai fusese acuzat de promovarea fascismului

„Sancţiunile americane vor clarifica situaţia şi în România, cu mare certitudine"Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Călin Georgescu a declarat miercuri seara, la ieşirea din sediul Parchetului General, că va candida „cu siguranţă" la alegerile prezidenţiale, iar „sancţiunile americane vor clarifica situaţia şi în România". De asemenea, Georgescu a făcut salutul nazist, cu toate că, printre cele 6 capete de acuzare, este acuzat și de promovarea fascismului.

După aproape cinci ore de audieri, Călin Georgescu a fost întâmpinat de soţie şi sute de susţinători pe treptele Parchetului General.

› Vezi galeria foto ‹

„Nu mă mai surprinde nimic. Îmi aminteşte de mentalitatea şi sistemul comunist din anii '50. Deci, nu este nicio diferenţă. Noi mergem înainte. Cu siguranţă că noi, poporul, suntem această putere, suntem energia, noi suntem România. Nu vom îngenunchea sub nicio formă. Lucrurile nu mă surprind, cum spuneam, şi vom continua pentru libertate. Cu siguranţă (voi mai candida - n.r.)", a declarat Georgescu, potrivit Agerpres.

La ieșirea din sediul Parchetului General, Georgescu a făcut salutul nazist.

De asemenea, el a spus că „toată omenirea ştie ce se întâmplă în România cu acest sistem", corupţia uriaşă la nivel mondial va fi deconspirată, iar „sancţiunile americane vor clarifica situaţia şi în România".

„Pe 6 decembrie (când au fost anulate alegerile - n.r.), ne-au făcut o mare favoare. Corupţia a fost arătată pe viu. Toată omenirea ştie ce se întâmplă în România cu acest sistem. Nu pot decât să salut iniţiativa de disperare. Nu este doar de aici, este combinată cu Bruxellesul. Este o poziţie care ne-a arătat că sistemul funcţionează cât mai poate. Este la faza de final. Dar, categoric, ştim că nu este vorba doar de lacheismul de aici de serviciu, din interior (n.r. - arată spre Parchet), sub nicio formă. Este vorba şi de ce se întâmplă la Bruxelles. Iar ceea ce dovedeşte, astăzi, America, prin preşedintele Trump şi Vance, este exact demonstraţia clară că suntem pe drumul cel bun, că toată această corupţie uriaşă la nivel mondial va fi deconspirată, iar sancţiunile americane vor clarifica situaţia şi în România, cu mare certitudine", a adăugat Georgescu.

Întrebat de un reporter dacă va fi lăsat să candideze, Georgescu a răspuns: „Uitaţi-vă ce este aici. Nu mai contează nimic, decât poporul român".

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare, şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.



El este urmărit penal pentru săvârşirea a şase infracţiuni: instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată; comunicarea de informaţii false; fals în declaraţii în formă continuată; iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup; promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.